16 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
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• Turonbank — 11 980 сўм.
• Anorbank — 11 995 сўм.
16 июнь куни амал қиладиган доллар курси 3–4 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Turonbank — 11 980 сўм.
• Anorbank — 11 970 сўм.
• Asakabank — 11 970 сўм.
• Infinbank — 11 970 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 995 сўм.
• Asakabank — 12 020 сўм.
• Hayotbank — 12 020 сўм.
• NBU — 12 030 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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