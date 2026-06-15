16 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·0·Иқтисодиёт
16 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

16 июнь куни амал қиладиган доллар курси 3–4 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Turonbank — 11 980 сўм.
• Anorbank — 11 970 сўм.
• Asakabank — 11 970 сўм.
• Infinbank — 11 970 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Anorbank — 11 995 сўм.
• Asakabank — 12 020 сўм.
• Hayotbank — 12 020 сўм.
• NBU — 12 030 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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