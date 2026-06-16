17 июнь куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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• Infinbank — 11 980 сўм.
• Anorbank — 11 995 сўм.
17 июнь куни амал қиладиган доллар курси 30–31 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Infinbank — 11 980 сўм.
• Anorbank — 11 975 сўм.
• Turonbank — 11 975 сўм.
• Aloqabank — 11 970 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 995 сўм.
• Asakabank — 12 020 сўм.
• Hayotbank — 12 020 сўм.
• NBU — 12 030 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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