Коди Гакпо Тоттенхемга ўтиши мумкин: Майкл Оуен трансфер хавфини баҳолади
Коди Гакпонинг ёзги трансфер ойнасида Ливерпулдан Тоттенхемга ўтиши мумкин, лондонликлар эса футболчи учун 70 миллион фунт стерлинггача ($94 млн) тўлашга тайёр экани айтилмоқда. Ливерпулнинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен 27 ёшли футболчи трансфери ҳақиқатга яқин ссенарий бўлиши мумкинлигини, бироқ клуб таркибни кучайтиришга эҳтиёткорлик билан ёндашиши кераклигини таъкидлади.
Ливерпул ҳужумчиси Коди Гакпо ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиб, Тоттенхем сафига қўшилиши эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. Англия Премер-лигасининг етакчи клублари ўртасидаги мазкур эҳтимолий келишув футбол оламида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда, чунки мерсисайдликлар ўз қанот чизиғидаги футболчилардан маҳрум бўлиш хавфи билан юзлашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Ливерпулнинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен нидерландиялик футболчининг келажаги ва юзага келиши мумкин бўлган хавфлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 27 ёшли футболчининг трансфери ҳақиқатга яқин сценарий бўлиши мумкин, аммо клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш масаласига эҳтиёткорлик билан ёндашиши керак.
Молиявий фойда ва ўйин сифатидаги саволлар2023-йилнинг январ ойида PSV клубидан 45 миллион фунт стерлингдан камроқ суммага сотиб олинган Коди Гакпо учун Тоттенхем 70 миллион фунт стерлинггача ($94 млн) маблағ сарфлашга тайёр экани айтилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Ливерпул футболчининг сотувидан яхшигина молиявий фойда кўриши мумкин.
Бироқ, ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар кўплаб саволларни туғдирди. Майкл Оуеннинг таъкидлашича, Гакпо ўтган мавсумда ўйин амалиёти давомида барқарор эмас эди. У мавсум бошини яхши бошлаган бўлса-да, кейинги даврларда ўз ўйинини топа олмай, кўпчиликнинг танқидига учради.
Клуб олдидаги кадрлар муаммосиЛиверпул учун асосий хавф — ҳужум чизиғининг қанотларида муқобил вариантларнинг камлигидир. Оуеннинг фикрича, агар Гакпо сотиб юборилса, жамоа мавсум давомида ёш футболчи Рио Нгумохага таяниб қолиш хавфига дуч келади. Шунинг учун раҳбарият уни қўйиб юборишдан олдин муносиб ўринбосар топиши шарт.
Айни пайтда Ливерпул таркибни тарқатиб юборишдан кўра, уни янада кучайтириш устида ишлаётгани тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, Тоттенхемнинг қатъий қизиқиши ва футболчининг аввалги мавсумлардаги ижобий тажрибаси бу трансферни сўнгги дақиқаларгача кутилмаган бурилишларга бой қилиши мумкин.
…