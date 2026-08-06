Коди Гакпо Тоттенхемга ўтиши мумкин: Майкл Оуен трансфер хавфини баҳолади

·50·Спорт
Коди Гакпо Тоттенхемга ўтиши мумкин: Майкл Оуен трансфер хавфини баҳолади
Қисқача

Коди Гакпонинг ёзги трансфер ойнасида Ливерпулдан Тоттенхемга ўтиши мумкин, лондонликлар эса футболчи учун 70 миллион фунт стерлинггача ($94 млн) тўлашга тайёр экани айтилмоқда. Ливерпулнинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен 27 ёшли футболчи трансфери ҳақиқатга яқин ссенарий бўлиши мумкинлигини, бироқ клуб таркибни кучайтиришга эҳтиёткорлик билан ёндашиши кераклигини таъкидлади.

Ливерпул ҳужумчиси Коди Гакпо ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиб, Тоттенхем сафига қўшилиши эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. Англия Премер-лигасининг етакчи клублари ўртасидаги мазкур эҳтимолий келишув футбол оламида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда, чунки мерсисайдликлар ўз қанот чизиғидаги футболчилардан маҳрум бўлиш хавфи билан юзлашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Ливерпулнинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен нидерландиялик футболчининг келажаги ва юзага келиши мумкин бўлган хавфлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 27 ёшли футболчининг трансфери ҳақиқатга яқин сценарий бўлиши мумкин, аммо клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш масаласига эҳтиёткорлик билан ёндашиши керак.

Молиявий фойда ва ўйин сифатидаги саволлар

2023-йилнинг январ ойида PSV клубидан 45 миллион фунт стерлингдан камроқ суммага сотиб олинган Коди Гакпо учун Тоттенхем 70 миллион фунт стерлинггача ($94 млн) маблағ сарфлашга тайёр экани айтилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Ливерпул футболчининг сотувидан яхшигина молиявий фойда кўриши мумкин.

Бироқ, ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар кўплаб саволларни туғдирди. Майкл Оуеннинг таъкидлашича, Гакпо ўтган мавсумда ўйин амалиёти давомида барқарор эмас эди. У мавсум бошини яхши бошлаган бўлса-да, кейинги даврларда ўз ўйинини топа олмай, кўпчиликнинг танқидига учради.

Клуб олдидаги кадрлар муаммоси

Ливерпул учун асосий хавф — ҳужум чизиғининг қанотларида муқобил вариантларнинг камлигидир. Оуеннинг фикрича, агар Гакпо сотиб юборилса, жамоа мавсум давомида ёш футболчи Рио Нгумохага таяниб қолиш хавфига дуч келади. Шунинг учун раҳбарият уни қўйиб юборишдан олдин муносиб ўринбосар топиши шарт.

Айни пайтда Ливерпул таркибни тарқатиб юборишдан кўра, уни янада кучайтириш устида ишлаётгани тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, Тоттенхемнинг қатъий қизиқиши ва футболчининг аввалги мавсумлардаги ижобий тажрибаси бу трансферни сўнгги дақиқаларгача кутилмаган бурилишларга бой қилиши мумкин.

Коди ГакпоТоттенхемЛиверпулМайкл ОуенТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)