Илм-фан тарихи: Ўчиқ атом реакторининг нейтрино эхоси қайд этилди

·57·Техно
Илм-фан тарихи: Ўчиқ атом реакторининг нейтрино эхоси қайд этилди
Қисқача

Доубле Чооз халқаро илмий коллаборацияси Франсиядаги Шонинг AES реактор блокларидан 400 метр масофада тўлиқ тўхтатилган реакторларнинг қолдиқ электрон антинейтрино оқимини илк бор ўлчади. 2017 йилнинг тўрт даврида тўпланган 17,2 кунлик маълумотларда 1–3 МеВ энергетик диапазонида 106 та ҳодиса қайд этилиб, натижалар илмий прогнозларга мос келди.

Пҳйсикал Ревиев Леттерс нашрида эълон қилинган илмий тадқиқотга кўра, Доубле Чооз халқаро илмий коллаборацияси тарихимизда илк бор тўлиқ тўхтатилган ядро реакторларининг қолдиқ электрон антинейтрино оқимини ўлчашга муваффақ бўлди. Ушбу ноёб тажриба Франциядаги Шонинг AES реактор блокларидан 400 метр масофада жойлашган ўта сезгир детектор ёрдамида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар иккала реактор бир вақтнинг ўзида ўчирилган 2017 йилнинг тўрт даври давомида тўпланган 17,2 кунлик тоза вақт маълумотларини чуқур таҳлил қилишди. Антинейтрино сигналларининг максимал даражаси кузатилиши кутилган 1–3 МэВ энергетик диапазонида жами 106 та ҳодиса қайд этилди, бу эса илмий прогнозларга тўла мос келиб, юқори статистик аҳамият касб этди.

Нейтрино оқими нима сабабдан ҳосил бўлади?

Олимларнинг тушунтиришича, ушбу қолдиқ антинейтрино оқими занжирбанд реакция ҳисобига эмас, балки реактор ёқилғисида тўпланган изотопларнинг бета-парчаланиши натижасида юзага келади. Ишдан чиққан ёки тўхтатилган ёқилғида қолган цезий, рутений ва стронсий каби радиоактив изотоплар реактор ўчирилганидан кейин ҳам ойлар ва йиллар давомида заррачалар чиқаришда давом этади.

Ўтказилган моделлаштириш ишлари ушбу нурланишнинг аниқ манбаларини тақсимлаш имконини берди. Унга кўра, қайд этилган антинейтрино оқимининг 56 фоизи фаол зоналарга, қолган 44 фоизи эса ўчирилган ёқилғи сақланадиган махсус ҳовузларга тўғри келади. Бу эса илмий назарияларни амалда илк бор тўлиқ тасдиқлади.

Техник ечимлар ва шовқинларни босиш тизими

Доубле Чооз детектори гадолиний билан қопланган 10,3 куб метр суюқ синтиллятордан фойдаланади. Антинейтринолар тескари бета-парчаланиш орқали аниқланади, бу жараёнда позитрон тезкор чақнаш берса, нейтрондан кейинги тутилиш кечиктирилган сигнални ҳосил қилади.

Асосий детекторни ўраб турган захира элементар заррачалар детекторлари комплекси космик мюонлар ва бошқа ташқи тебранишларни муваффақиятли бартараф этади. Нейро тармоққа асосланган махсус классификатор эса ёлғон маълумотларни кесиб ташлаб, аниқ статистик натижани ажратиб олишни таъминлади.

Ядро хавфсизлиги ва келажакдаги амалий аҳамият

Ушбу кашфиётнинг аҳамияти нафақат фундаментал физика, балки ядровий хавфсизлик ва назорат тизимлари учун ҳам муҳимдир. Халқаро атом энергияси агентлиги (МААТАГ) ўн йиллардан буён реакторларни антинейтрино орқали мониторинг қилиш имкониятларини муҳокама қилиб келади, чунки бу оқимни ҳеч қандай экран ёрдамида яшириб бўлмайди.

Эндиликда олимлар ушбу усул фақат ишлаётган реакторларгагина эмас, балки тўхтатилган объектлар ва ядро чиқиндилари сақланадиган омборларга ҳам татбиқ этилишини исботладилар. Кейинги қадам сифатида сақлаш жойларига яқин ҳудудларда ўрнатиш учун янада арзон ва кўчма детекторларни яратиш режалаштирилмоқда.

ФизикаНейтриноAESИлмий кашфиётЯдро хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди