19 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таиланддан учиб келган 19 ёшли фуқаронинг чемодани текширилганда, «қуруқ сут» кўринишида қадоқланган синтетик гиёҳвандлик воситаси аниқланган.
Маълум қилинишича, мусодара қилинган модда мефедрон бўлиб, унинг оғирлиги 7 килограммдан ошган. Йигит ушбу юкни олиб ўтиш эвазига 1000 доллар олиши лозим бўлган.
Ҳозир воқеанинг барча тафсилотлари, гиёҳвандлик воситасининг манбаси ва унга алоқадор бошқа шахслар аниқланмоқда.
Бундай жиноятлар, хусусан, наркотикларни трансмиллий усулда ёки интернет платформалари орқали тарқатиш қонунчиликка мувофиқ 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…