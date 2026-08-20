35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?
Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 1991/1992 ўқув йилидаги 8 557 та мактабга нисбатан қарийб 30 фоизга кўп.
Ҳисоб-китобларга кўра, мустақиллик йилларида мамлакатдаги умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 2 561 тага ошган. Сўнгги йилларда ҳам мактаблар сонида изчил ўсиш кузатилмоқда.
Хусусан, 2025/2026 ўқув йилидаги кўрсаткич 2024/2025 ўқув йилига нисбатан 175 тага, 2020/2021 ўқув йилига нисбатан эса 937 тага кўп.
Мактаблар сонининг йиллар кесимидаги кўрсаткичи қуйидагича:
1991/1992 – 8 557 та;
1995/1996 – 9 289 та;
2000/2001 – 9 726 та;
2005/2006 – 9 803 та;
2010/2011 – 9 806 та;
2015/2016 – 9 720 та;
2020/2021 – 10 181 та;
2021/2022 – 10 289 та;
2022/2023 – 10 522 та;
2023/2024 – 10 750 та;
2024/2025 – 10 943 та;
2025/2026 – 11 118 та.
Умуман олганда, сўнгги йиллардаги рақамлар мамлакатда умумий ўрта таълим муассасалари тармоғи босқичма-босқич кенгайиб бораётганини кўрсатмоқда. Айниқса, 2020/2021 ўқув йилидан буён мактаблар сони қарийб 9 фоизга ошган.
…