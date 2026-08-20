35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?

·0·Ўзбекистон
35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?

Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 1991/1992 ўқув йилидаги 8 557 та мактабга нисбатан қарийб 30 фоизга кўп.

Ҳисоб-китобларга кўра, мустақиллик йилларида мамлакатдаги умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 2 561 тага ошган. Сўнгги йилларда ҳам мактаблар сонида изчил ўсиш кузатилмоқда.

Хусусан, 2025/2026 ўқув йилидаги кўрсаткич 2024/2025 ўқув йилига нисбатан 175 тага, 2020/2021 ўқув йилига нисбатан эса 937 тага кўп.

Мактаблар сонининг йиллар кесимидаги кўрсаткичи қуйидагича:

  • 1991/1992 – 8 557 та;

  • 1995/1996 – 9 289 та;

  • 2000/2001 – 9 726 та;

  • 2005/2006 – 9 803 та;

  • 2010/2011 – 9 806 та;

  • 2015/2016 – 9 720 та;

  • 2020/2021 – 10 181 та;

  • 2021/2022 – 10 289 та;

  • 2022/2023 – 10 522 та;

  • 2023/2024 – 10 750 та;

  • 2024/2025 – 10 943 та;

  • 2025/2026 – 11 118 та.

Умуман олганда, сўнгги йиллардаги рақамлар мамлакатда умумий ўрта таълим муассасалари тармоғи босқичма-босқич кенгайиб бораётганини кўрсатмоқда. Айниқса, 2020/2021 ўқув йилидан буён мактаблар сони қарийб 9 фоизга ошган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиУйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиБугун, 13:48Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиТадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиБугун, 09:43Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Кеча, 22:51Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиМарказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиКеча, 14:58Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?18.08, 09:39Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?17.08, 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин