Тадбиркорлар учун муҳим янгилик: жаримани бўлиб тўлаш ва қайтариб олиш мумкин
Давлат органлари томонидан қўлланадиган молиявий жарималар бўйича янги қоидалар тадбиркорлар учун қатор енгилликларни назарда тутмоқда. Энди жарима қароридан норози бўлган бизнес вакиллари уни қайта кўриб чиқиш учун аниқ механизмлардан фойдаланиши мумкин.
Энг муҳим савол эса шунда: ноҳақ қўлланган жарима қайтариладими ва тадбиркор уни бир йўла тўлашга қийналса, нима бўлади?
1. Жарима қароридан шикоят қилиш тартиби аниқлаштирилди
Янги қонунга кўра, тадбиркор молиявий жарима ҳақидаги қарордан норози бўлса, уни юқори турувчи давлат органига ёки судга шикоят қилиши мумкин.
Бу тадбиркорларга ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун аниқроқ ҳуқуқий механизм яратади.
Молиявий жарима бўйича қарор устидан белгиланган тартибда юқори турувчи орган ёки судга мурожаат қилиш имконияти назарда тутилмоқда.
2. Жаримани бир йўла тўлаш шарт бўлмаслиги мумкин
Қийин молиявий вазиятга тушиб қолган тадбиркорлар учун яна бир муҳим енгиллик жорий этилмоқда.
Қонун доирасида:
жаримани тўлашдан озод қилиш масаласи кўриб чиқилиши;
уни белгиланган тартибда кечиктириш;
ёки олти ойгача бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти яратилиши назарда тутилган.
Бу, айниқса, катта миқдордаги жаримага дуч келган кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
3. Нотўғри жарима бекор қилинса, пул қайтарилади
Қонуннинг яна бир муҳим қисми — суд ёки ваколатли орган томонидан асоссиз деб топилган молиявий жарима маблағини қайтариш билан боғлиқ.
Янги тартиб
Тадбиркор учун аҳамияти
Жарима қароридан шикоят қилиш
Ҳуқуқни ҳимоя қилиш имконияти
Бўлиб тўлаш
Молиявий босимни камайтириш
Жаримани бекор қилиш
Асоссиз қарорни қайта кўриб чиқиш
Пулни қайтариш
Нотўғри ундирилган маблағни қайтариб олиш
Кечикиш учун фоиз
Маблағ ўз вақтида қайтарилмаса, жавобгарлик механизми
Агар жарима суд томонидан бекор қилинса ёки нотўғри қўллангани аниқланса, ундирилган маблағ белгиланган муддатда тадбиркорга қайтарилиши керак. Қайтариш кечиккан ҳолатларда фоиз ҳисоблаш тартиби ҳам жорий этилиши айтилмоқда.
Қонун бизнес учун нимани ўзгартиради?
Янги тартиб давлат ва тадбиркор ўртасидаги муносабатларда молиявий жазоларни қўллаш жараёнини янада тартибга солишга қаратилган.
Асосий мақсадлар қуйидагилар:
тадбиркорнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтириш;
асоссиз жарималар бўйича шикоят қилиш имкониятини яхшилаш;
оғир молиявий вазиятда бўлиб-бўлиб тўлаш механизмини яратиш;
нотўғри ундирилган маблағларни ўз вақтида қайтариш.
Энг муҳим ўзгариш нима?
Тадбиркор учун энди масала фақат жарима тўлаш билан чекланмайди. Агар қарордан норози бўлса, уни қайта кўриб чиқишга эришиш, белгиланган шартларда тўловни енгиллаштириш ва асоссиз ундирилган маблағни қайтариб олиш имкониятлари кенгаймоқда.
Сизнингча, бундай ўзгаришлар тадбиркорларни асоссиз молиявий жарималардан яхшироқ ҳимоя қиладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…