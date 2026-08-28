Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айланди
Ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компаниясининг йирик аккумуляторга эга янги флагмани бозорда ҳақиқий шов-шув кўтармоқда. 10 000 мАч сиғимли батарея билан жиҳозланган Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max таниқли ПҳонеБуфф YouTube каналининг лаборатория синовларида мутлақ рекорд ўрнатиб, тарихдаги энг автоном смартфонга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ ГСМ Арена мутахассислари томонидан синовдан ўтказилган ушбу қурилма энди ПҳонеБуфф муаллифлари эътиборига тушди. Одатдагидек, барча қурилмалар инсон омилини истисно қилувчи ва натижаларнинг холислигини таъминловчи махсус роботлаштирилган манипулятор ёрдамида қаттиқ синовдан ўтказилди.
Синов натижалари ва рақобатчиларТаққослаш учун синовларга Reno16 Ф, Galaxy A57 ҳамда iPhone 17 моделлари жалб этилди. Бироқ ушбу қурилмаларнинг ҳеч бири аккумулятор сиғими бўйича Xiaomi флагманига рақобат қила олмади. Шунга қарамай, мазкур таққослаш замонавий смартфонлар бозоридаги умумий манзарани яққол кўрсатиб берди.
Синов жараёни бошланиши билан Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max яққол устунликни қўлга киритди ва рақобатчиларидан кескин ўзиб кетди. Якуний натижаларга кўра, Xiaomi қурилмаси фаол синов режимида нақ 19 соат 35 дақиқа давомида узлуксиз ишлай олди.
Таққослаш учун, синовдаги бошқа иштирокчиларнинг кўрсаткичлари анча камтарин чиқди:
- Reno16 Ф модели тахминан 10 соат чидади
- Galaxy A57 қурилмаси 12 соат атрофида иш фаолиятини сақлаб қолди
- iPhone 17 эса 14 соатлик маррага етиб борди
Янги рекорд ва келажакдаги натижаларШу тариқа, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max ПҳонеБуфф канали тарихи давомида синовдан ўтган энг узоқ ишлайдиган смартфонга айланди. Қурилма аввалги етакчи бўлган OnePlus 15 моделини тахтдан ағдарибгина қолмай, эски рекордчини жуда катта фарқ билан ортда қолдирди.
Шу билан бирга, мутахассислар кичик бир изоҳ бериб ўтишди: канал ижодкорлари охирги ойларда бозорда пайдо бўлган улкан аккумуляторли барча муқобил моделларни ҳам тестдан ўтказиб улгурмаган. Шунга қарамай, 10 000 мАч қувватга эга батареянинг кўрсатган натижаси мобил технологиялар оламида энергия самарадорлиги ва автономлик бўйича янги стандартни белгилаб берди.
…