Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айланди

·11·Техно
Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айланди

Ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компаниясининг йирик аккумуляторга эга янги флагмани бозорда ҳақиқий шов-шув кўтармоқда. 10 000 мАч сиғимли батарея билан жиҳозланган Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max таниқли ПҳонеБуфф YouTube каналининг лаборатория синовларида мутлақ рекорд ўрнатиб, тарихдаги энг автоном смартфонга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ ГСМ Арена мутахассислари томонидан синовдан ўтказилган ушбу қурилма энди ПҳонеБуфф муаллифлари эътиборига тушди. Одатдагидек, барча қурилмалар инсон омилини истисно қилувчи ва натижаларнинг холислигини таъминловчи махсус роботлаштирилган манипулятор ёрдамида қаттиқ синовдан ўтказилди.

Синов натижалари ва рақобатчилар

Таққослаш учун синовларга Reno16 Ф, Galaxy A57 ҳамда iPhone 17 моделлари жалб этилди. Бироқ ушбу қурилмаларнинг ҳеч бири аккумулятор сиғими бўйича Xiaomi флагманига рақобат қила олмади. Шунга қарамай, мазкур таққослаш замонавий смартфонлар бозоридаги умумий манзарани яққол кўрсатиб берди.

Синов жараёни бошланиши билан Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max яққол устунликни қўлга киритди ва рақобатчиларидан кескин ўзиб кетди. Якуний натижаларга кўра, Xiaomi қурилмаси фаол синов режимида нақ 19 соат 35 дақиқа давомида узлуксиз ишлай олди.

Таққослаш учун, синовдаги бошқа иштирокчиларнинг кўрсаткичлари анча камтарин чиқди:

  • Reno16 Ф модели тахминан 10 соат чидади
  • Galaxy A57 қурилмаси 12 соат атрофида иш фаолиятини сақлаб қолди
  • iPhone 17 эса 14 соатлик маррага етиб борди

Янги рекорд ва келажакдаги натижалар

Шу тариқа, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max ПҳонеБуфф канали тарихи давомида синовдан ўтган энг узоқ ишлайдиган смартфонга айланди. Қурилма аввалги етакчи бўлган OnePlus 15 моделини тахтдан ағдарибгина қолмай, эски рекордчини жуда катта фарқ билан ортда қолдирди.

Шу билан бирга, мутахассислар кичик бир изоҳ бериб ўтишди: канал ижодкорлари охирги ойларда бозорда пайдо бўлган улкан аккумуляторли барча муқобил моделларни ҳам тестдан ўтказиб улгурмаган. Шунга қарамай, 10 000 мАч қувватга эга батареянинг кўрсатган натижаси мобил технологиялар оламида энергия самарадорлиги ва автономлик бўйича янги стандартни белгилаб берди.

XiaomiRedmi Ноте 17 Pro MaxПҳонеБуффСмартфонБатарея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийдиБугун, 18:25Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиБугун, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиБугун, 15:55SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда