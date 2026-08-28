Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлди

·27·Дунё
Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлди

Мексика ҳуқуқ-тартибот органлари ижтимоий тармоқларда кенг шов-шувга сабаб бўлган 25 ёшли блогер Сесар Даниэль Ноласко Гастелумнинг (тармоқларда Сезар Гастелум ёки «Цезарин» номи билан машҳур) ўлдирилиши юзасидан кенг кўламли махсус операцияни муваффақиятли якунлади.

Мексика Хавфсизлик ва фуқароларни ҳимоя қилиш вазири Омар Гарсия Харфучнинг расман маълум қилишича, Миллий разведка маркази томонидан олиб борилган тезкор қидирув ҳаракатлари натижасида қотилликда гумонланган шахслар Пуэбла штатида аниқланиб, қўлга олинган.

Қонли операция: Тезкор ходимларга қуролли ҳужум

Гумонланувчи Хесус Альберто «Н» исмли шахсни ушлаш жараёни Сан-Андрес-Чолула ҳудудида ҳақиқий қуролли тўқнашувга айланди:

  • Полицияга қарата ўт очилди: Терговчилар ва махсус бўлинма ходимлари яқинлашганда, уч нафар қуролланган жиноятчи уларга қарши ўт очган;

  • Жавоб зарбаси ва йўқотиш: Ҳуқуқ-тартибот органларининг жавоб отишмаси натижасида ҳужумчилардан бири воқеа жойида йўқ қилинган, қолган икки нафари — жумладан, асосий гумонланувчи Хесус Альберто ярадор ҳолда қўлга олинган;

  • Мусодара қилинган қурол-аслаҳа: Тезкор тадбир давомида жиноятчилардан уч дона ўқотар қурол, катта миқдордаги ўқ-дорилар ва транспорт воситалари ашёвий далил сифатида олиб қўйилган.

4 августдаги даҳшат: Жонли эфир узилмаган эди

Ушбу шов-шувли жиноят 4 август куни Синалоа штатининг Кулиакан шаҳрида содир этилган эди:

  • Мотоциклдаги қотиллар: Блогер тезкор овқатланиш ресторани ёнида бир неча таниши билан ижтимоий тармоқда жонли эфир (стрим) олиб бораётган пайтда, мотоциклда келган икки нафар қуролли шахс унга қарата бир нечта ўқ узган ва воқеа жойидан яширинган;

  • Камерага муҳрланган фожиа: Ҳужумдан олдинги лаҳзалар ва одамларнинг нажот сўраб бақирган овозлари тўғридан-тўғри эфирга тушиб қолган;

  • Жиноят сабаби: Терговчилар қотиллик блогернинг ижтимоий тармоқларда эълон қилган шов-шувли контентлари ва баёнотлари билан боғлиқ ёки йўқлигини синчковлик билан ўрганмоқда.

Мексика ҳукумати расмийси Гарсия Харфуч барча иштирокчиларнинг шахси тўлиқ аниқланганини таъкидлаб: «Ҳеч ким жазосиз қолмайди», — дея баёнот берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Бугун, 17:11Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Бугун, 16:30Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиЎлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 14:5851 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 13:20Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиБугун, 12:58Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Бугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди