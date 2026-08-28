400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди

·1·Техно
400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди

Сунъий интеллект соҳасидаги Hugging Face жамоаси Microduck номли ғайриоддий роботни тақдим этди. Кичик робот ташқи кўриниши билан ўрдакни эслатади ва хона бўйлаб мустақил ҳаракатлана олади.

Microduck турли буюмларни тумшуғи орқали кўтариши, йиқилгандан кейин қайта тура олиши ва ҳатто роликда учиши мумкин. Роботга янги ҳаракатлар ва турли «трюк»ларни ҳам ўргатиш имконияти мавжуд.

Унинг бўйи 25 сантиметр бўлиб, ичига 15 та мотор, камера, LiDAR ва ҳаракатни кузатувчи сенсорлар ўрнатилган. Microduck 800 граммгача бўлган енгил буюмларни кўтариши мумкин.

Роботнинг дастлабки нархи 399 доллар, яъни тахминан 400 долларни ташкил этади. Microduck очиқ кодли бўлиб, фойдаланувчилар уни қайта дастурлаб, янги кўникмаларни ўргатиши мумкин.

Кичик «ақлли ўрдак»нинг асосий вазифаси оғир уй ишларини бажариш эмас, балки робототехника ва сунъий интеллект билан тажриба ўтказиш учун қизиқарли платформа бўлишдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиБугун, 17:50Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиБугун, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиБугун, 15:55SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда