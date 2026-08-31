Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилди
Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Покистон Ислом Республикаси Бош вазири Шаҳбоз Шариф билан муҳим учрашув ўтказди.
Мулоқот аввалида давлатимиз раҳбари Покистон томонини Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) раисликни қабул қилиб олаётгани билан самимий муборакбод этди. Икки давлат раҳбарлари жорий йилнинг февраль ойида Исломобод шаҳрига амалга оширилган тарихий ташриф ва олий даражадаги келишувлар Ўзбекистон-Покистон алоқаларини мутлақо янги сифат босқичига олиб чиққанини мамнуният билан қайд этишди.
Стратегик тармоқлар ва янги «йўл харитаси»
Музокаралар чоғида савдо-иқтисодий кўрсаткичларни кескин ошириш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш ҳамда Марказий ва Жанубий Осиёни боғловчи транспорт-логистика йўлакларини ривожлантириш масалалари марказий мавзу бўлди.
Учрашув якунида қуйидаги асосий соҳалардаги қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш мақсадида комплекс «йўл харитаси»ни қабул қилишга келишиб олинди:
Тўқимачилик ва енгил саноат: Икки томонлама хомашё ва тайёр маҳсулот етказиб беришни кенгайтириш;
Тиббиёт ва фармацевтика: Замонавий дори-дармон ва тиббий буюмлар ишлаб чиқариш бўйича кооперация алоқаларини кучайтириш;
Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Аграр тармоқда янги технологияларни қўллаш ва экспорт ҳажмини ошириш.
Ҳудудлараро алоқалар: Хива форуми ва маданий ҳамкорлик
Икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар ва ҳудудлар ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни янги босқичга кўтариш бўйича аниқ тадбирлар белгилаб олинди:
Хивадаги Ҳудудлараро форум: Жорий йилда қадимий ва навқирон Хива шаҳрида икки давлат вилоят ва ҳудудлари раҳбарлари, тадбиркорлари иштирокида кенг қамровли Ҳудудлараро форум ўтказилади;
Покистонда Ўзбекистон кунлари: Шунингдек, Покистонда Ўзбекистон маданияти ва миллий киноси кунларини юқори савияда ташкил этиш бўйича режалар тасдиқланди.
…