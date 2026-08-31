Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилди

·13·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилди

Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Покистон Ислом Республикаси Бош вазири Шаҳбоз Шариф билан муҳим учрашув ўтказди.

Мулоқот аввалида давлатимиз раҳбари Покистон томонини Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) раисликни қабул қилиб олаётгани билан самимий муборакбод этди. Икки давлат раҳбарлари жорий йилнинг февраль ойида Исломобод шаҳрига амалга оширилган тарихий ташриф ва олий даражадаги келишувлар Ўзбекистон-Покистон алоқаларини мутлақо янги сифат босқичига олиб чиққанини мамнуният билан қайд этишди.

Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилди

Стратегик тармоқлар ва янги «йўл харитаси»

Музокаралар чоғида савдо-иқтисодий кўрсаткичларни кескин ошириш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш ҳамда Марказий ва Жанубий Осиёни боғловчи транспорт-логистика йўлакларини ривожлантириш масалалари марказий мавзу бўлди.

Учрашув якунида қуйидаги асосий соҳалардаги қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш мақсадида комплекс «йўл харитаси»ни қабул қилишга келишиб олинди:

  • Тўқимачилик ва енгил саноат: Икки томонлама хомашё ва тайёр маҳсулот етказиб беришни кенгайтириш;

  • Тиббиёт ва фармацевтика: Замонавий дори-дармон ва тиббий буюмлар ишлаб чиқариш бўйича кооперация алоқаларини кучайтириш;

  • Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Аграр тармоқда янги технологияларни қўллаш ва экспорт ҳажмини ошириш.

Ҳудудлараро алоқалар: Хива форуми ва маданий ҳамкорлик

Икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар ва ҳудудлар ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни янги босқичга кўтариш бўйича аниқ тадбирлар белгилаб олинди:

  • Хивадаги Ҳудудлараро форум: Жорий йилда қадимий ва навқирон Хива шаҳрида икки давлат вилоят ва ҳудудлари раҳбарлари, тадбиркорлари иштирокида кенг қамровли Ҳудудлараро форум ўтказилади;

  • Покистонда Ўзбекистон кунлари: Шунингдек, Покистонда Ўзбекистон маданияти ва миллий киноси кунларини юқори савияда ташкил этиш бўйича режалар тасдиқланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариБугун, 22:05Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиТарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиБугун, 22:00Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБугун, 21:40Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиБугун, 16:06Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБайрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБугун, 16:02PhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиPhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?