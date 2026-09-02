Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!
Германия чемпионатининг иккинчи дивизионида шанба кунги тур ҳақиқий голлар фестивали ва рекордлар оқшомига айланди. 29 август куни ўтказилган атиги тўртта баҳсда дарвозалар жами 27 марта ишғол қилинди.
Мусобақа тарихида илк бор бир кунлик ўйинларда ўртача ҳар бир баҳсга 6,8 тадан гол тўғри келди ва бу иккинчи Бундеслига ташкил топганидан буён қайд этилган энг юқори сермаҳсуллик рекорди сифатида расман қайд этилди.
Шанба оқшомининг телбавор ҳисоблари
Кун доирасидаги тўртта учрашувнинг барчаси мухлисларга ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди:
«Хайденхайм» 5:3 «Динамо Дрезден»: Мезбонлар ва Дрезден клуби ўртасидаги шиддатли тўқнашувда томошабинлар нақ 8 та голга гувоҳ бўлишди;
«Энерги» 3:4 «Гройтер Фюрт»: Меҳмонлар фойдасига ҳал бўлган драматик баҳсда дарвозаларга 7 та тўп киритилди;
«Карлсруэ» 2:5 «Вольфсбург»: «Бўрилар» сафарда рақиб дарвозасига жавобсиз қолиб кетмаган бўлса-да, 5 та тўп киритиб, йирик ҳисобдаги ғалабага эришди;
«Нюрнберг» 4:1 «Арминия»: Куннинг якуний қарама-қаршилигида майдон эгалари ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.
Тарихий рекорд: Рақамлар нима демоқда?
Ушбу турнинг немис футболи учун аҳамияти:
Ўйин бошига қарийб 7 та гол: 4 та баҳсда 27 та гол — бу замонавий Европа футболи учун камдан-кам учрайдиган феноменал кўрсаткич;
Мутлақ тарихий натижа: Иккинчи Бундеслига бутун мавжудлиги давомида ҳеч қачон бир кунлик тур доирасида ўйин бошига ўртача 6,8 талик натижадорликни кўрмаган эди.
…