Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!

·41·Спорт
Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!

Германия чемпионатининг иккинчи дивизионида шанба кунги тур ҳақиқий голлар фестивали ва рекордлар оқшомига айланди. 29 август куни ўтказилган атиги тўртта баҳсда дарвозалар жами 27 марта ишғол қилинди.

Мусобақа тарихида илк бор бир кунлик ўйинларда ўртача ҳар бир баҳсга 6,8 тадан гол тўғри келди ва бу иккинчи Бундеслига ташкил топганидан буён қайд этилган энг юқори сермаҳсуллик рекорди сифатида расман қайд этилди.

Шанба оқшомининг телбавор ҳисоблари

Кун доирасидаги тўртта учрашувнинг барчаси мухлисларга ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди:

  • «Хайденхайм» 5:3 «Динамо Дрезден»: Мезбонлар ва Дрезден клуби ўртасидаги шиддатли тўқнашувда томошабинлар нақ 8 та голга гувоҳ бўлишди;

  • «Энерги» 3:4 «Гройтер Фюрт»: Меҳмонлар фойдасига ҳал бўлган драматик баҳсда дарвозаларга 7 та тўп киритилди;

  • «Карлсруэ» 2:5 «Вольфсбург»: «Бўрилар» сафарда рақиб дарвозасига жавобсиз қолиб кетмаган бўлса-да, 5 та тўп киритиб, йирик ҳисобдаги ғалабага эришди;

  • «Нюрнберг» 4:1 «Арминия»: Куннинг якуний қарама-қаршилигида майдон эгалари ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.

Тарихий рекорд: Рақамлар нима демоқда?

Ушбу турнинг немис футболи учун аҳамияти:

  • Ўйин бошига қарийб 7 та гол: 4 та баҳсда 27 та гол — бу замонавий Европа футболи учун камдан-кам учрайдиган феноменал кўрсаткич;

  • Мутлақ тарихий натижа: Иккинчи Бундеслига бутун мавжудлиги давомида ҳеч қачон бир кунлик тур доирасида ўйин бошига ўртача 6,8 талик натижадорликни кўрмаган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиРивер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиБугун, 11:15Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Бугун, 10:58Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Бугун, 09:07Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиРасман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди