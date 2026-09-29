Фарғонада яна бир болажон она бағрига қайтарилди
Марғилон шаҳар Мажбурий ижро бюроси давлат ижрочиси У. Аширалиева томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари натижасида 2019 йилда туғилган вояга етмаган А.М. онаси — И.Д. тарбиясига олиб берилди.
Суднинг қонуний кучга кирган ҳал қилув қарори ижросини таъминлаш жараёнида боланинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари устувор вазифа сифатида белгиланди.
Энг қувончлиси — болажон яна онасининг меҳрибон бағрида!
Она ва фарзанд — яна бирга!
Яна бир оилага қувонч қайтди!
Изоҳлар 0
…