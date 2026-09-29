Apple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирди

·23·Техно
Apple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси iOS 26, iPadOS 26 ва macOS 26 операцион тизимларидаги жиддий хавфсизлик заифлигини бартараф этди, бу заифлик кибержиноятчилар томонидан муайян шахсларга қарши мураккаб ҳужумлар учун ишлатилиши мумкин эди.
  • Ушбу хатолик, КВЕ-2026-86950 индекси билан белгиланган, фойдаланувчи интерфейси ва графикасини бошқарувчи график двигателдан топилган ва муваффақиятли амалга оширилган ҳужум натижасида шахсий маълумотлар ўғирланишига олиб келиши мумкин э…

Apple компанияси iPhone, iPad ва Мак қурилмаларининг iOS 26, iPadOS 26 ҳамда macOS 26 операцион тизимларидаги жиддий заифликни бартараф этди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур хавфсизлик хатоси кибержинатчилар томонидан муайян шахсларга қарши ўта мураккаб ҳужумларни амалга оширишда қўлланилган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур хавфли носозлик фойдаланувчи интерфейси ва графикасини бошқарувчи асосий график двигателдан топилган. Ушбу муҳим кашфиёт Meta компаниясининг маҳсулот хавфсизлиги гуруҳи томонидан амалга оширилган. Расмий равишда КВE-2026-86950 индекси берилган хатоликнинг батафсил тафсилотлари ошкор этилмаган.

График двигателдаги хавф

Одатда қурилманинг график двигатели операцион тизимнинг бошқа қисмларига кенг кириш ҳуқуқига эга бўлади. Агар ҳужум муваффақиятли амалга оширилса, хакерлар таъсирланган қурилмадан шахсий маълумотларнинг кенг спектрини ўғирлаш имкониятига эга бўлиши мумкин эди. Бироқ Apple ва Meta вакиллари ушбу заифлик қандай аниқлангани ёки нечта фойдаланувчи жабр кўргани ҳақида изоҳ беришмади.

Гарчи бу хатолик Apple'нинг аввалги авлод операцион тизимларига таъсир қилган бўлса-да, улар ҳали ҳам кенг қўлланилмоқда. Компаниянинг ўз статистик маълумотларига кўра, деярли ҳар бешта iPhone эгасидан тўрттаси ҳамон iOS 26 версиясидан фойдаланишда давом этмоқда. Жорий ой бошида чиқарилган энг янги iOS 27, iPadOS 27 ва macOS 27 версиялари эса бу хавфдан холи ҳисобланади.

Янги зеро-кликк таҳдидлар

Мазкур хавфсизлик ямаси эълон қилинишидан бироз олдин Apple яна бир муҳим КВE-2026-86869 хатосини бартараф этган эди. Белганиянинг иронПеак киберхавфсизлик тадқиқот маркази бу хатолик iMessage орқали фойдаланувчининг хабарисиз, ҳеч қандай ҳаракатсиз ишга тушадиган “зеро-кликк” заифлиги эканини аниқлаганди. Бундай қурол-аслаҳалар жосуслик дастурларини ишлаб чиқувчилар орасида жуда қадрланади.

Тадқиқотчиларнинг маълум қилишича, мазкур хавфли код iMessage ҳимоя қатламини четлаб ўтиб, қурилмани эгаллаб олиш имкониятига эга бўлган. Apple ушбу муаммони сентябрь ойида чиқарилган янги операцион тизимлар орқали ҳал қилган ва тадқиқот муаллифларига ўз миннатдорчилигини билдирган эди.

AppleiOS 26КиберхавфсизликiPhoneТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиApple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олди4 сентябр 22:26Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилди2 сентябр 00:21Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқда27 август 18:23Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилди27 август 00:59Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирди15 август 14:30Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юборди14 август 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди