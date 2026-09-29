Apple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси iOS 26, iPadOS 26 ва macOS 26 операцион тизимларидаги жиддий хавфсизлик заифлигини бартараф этди, бу заифлик кибержиноятчилар томонидан муайян шахсларга қарши мураккаб ҳужумлар учун ишлатилиши мумкин эди.
- Ушбу хатолик, КВЕ-2026-86950 индекси билан белгиланган, фойдаланувчи интерфейси ва графикасини бошқарувчи график двигателдан топилган ва муваффақиятли амалга оширилган ҳужум натижасида шахсий маълумотлар ўғирланишига олиб келиши мумкин э…
Apple компанияси iPhone, iPad ва Мак қурилмаларининг iOS 26, iPadOS 26 ҳамда macOS 26 операцион тизимларидаги жиддий заифликни бартараф этди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур хавфсизлик хатоси кибержинатчилар томонидан муайян шахсларга қарши ўта мураккаб ҳужумларни амалга оширишда қўлланилган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур хавфли носозлик фойдаланувчи интерфейси ва графикасини бошқарувчи асосий график двигателдан топилган. Ушбу муҳим кашфиёт Meta компаниясининг маҳсулот хавфсизлиги гуруҳи томонидан амалга оширилган. Расмий равишда КВE-2026-86950 индекси берилган хатоликнинг батафсил тафсилотлари ошкор этилмаган.
График двигателдаги хавфОдатда қурилманинг график двигатели операцион тизимнинг бошқа қисмларига кенг кириш ҳуқуқига эга бўлади. Агар ҳужум муваффақиятли амалга оширилса, хакерлар таъсирланган қурилмадан шахсий маълумотларнинг кенг спектрини ўғирлаш имкониятига эга бўлиши мумкин эди. Бироқ Apple ва Meta вакиллари ушбу заифлик қандай аниқлангани ёки нечта фойдаланувчи жабр кўргани ҳақида изоҳ беришмади.
Гарчи бу хатолик Apple'нинг аввалги авлод операцион тизимларига таъсир қилган бўлса-да, улар ҳали ҳам кенг қўлланилмоқда. Компаниянинг ўз статистик маълумотларига кўра, деярли ҳар бешта iPhone эгасидан тўрттаси ҳамон iOS 26 версиясидан фойдаланишда давом этмоқда. Жорий ой бошида чиқарилган энг янги iOS 27, iPadOS 27 ва macOS 27 версиялари эса бу хавфдан холи ҳисобланади.
Янги зеро-кликк таҳдидларМазкур хавфсизлик ямаси эълон қилинишидан бироз олдин Apple яна бир муҳим КВE-2026-86869 хатосини бартараф этган эди. Белганиянинг иронПеак киберхавфсизлик тадқиқот маркази бу хатолик iMessage орқали фойдаланувчининг хабарисиз, ҳеч қандай ҳаракатсиз ишга тушадиган “зеро-кликк” заифлиги эканини аниқлаганди. Бундай қурол-аслаҳалар жосуслик дастурларини ишлаб чиқувчилар орасида жуда қадрланади.
Тадқиқотчиларнинг маълум қилишича, мазкур хавфли код iMessage ҳимоя қатламини четлаб ўтиб, қурилмани эгаллаб олиш имкониятига эга бўлган. Apple ушбу муаммони сентябрь ойида чиқарилган янги операцион тизимлар орқали ҳал қилган ва тадқиқот муаллифларига ўз миннатдорчилигини билдирган эди.
Изоҳлар 0
…