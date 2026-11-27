«Сўнгги юришни 7 сония қолганда ўйнадим!»: Синдаров Гукешга қарши 3-партия ҳақида...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳон тожи учун ўтказилаётган шахмат матчининг учинчи партияси Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасида дуранг натижа билан якунланди.
- Умумий мукофот жамғармаси 2 500 000 АҚШ долларини ташкил этувчи баҳсда оқ доналарда ҳаракат қилган ўзбекистонлик гроссмейстер рақибининг кучли дебют тайёргарлигига дуч келди.
Мукофот жамғармаси 2 500 000 АҚШ долларини ташкил этувчи шахмат бўйича Жаҳон тожи учун матчнинг учинчи партияси ҳам дуранг натижа билан якунланди. Амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу қора доналарда ҳаракат қилиб, мувозанатни сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Учрашувдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Номзодлар турнири ғолиби Жавоҳир Синдаров партия тафсилотлари ва босим остидаги юришлари ҳақида фикр билдирди.
«Ғалаба қозониш учун ўйнашдан кўра дурангга ўйнаш қийин»
Ўзбекистонлик гроссмейстер партия якунида соатда бор-йўғи 7 сония вақт қолганини ва рақибнинг дебют тайёргарлиги юқори даражада бўлганини тан олди:
«Сўнгги юришни 7 сония қолганда ўйнадим! Баъзи нарсалар устида ишлашим керак, лекин умуман олганда, ўша қийин вазиятда дуранг ўйнашга муваффақ бўлганимдан хурсандман. Ғалаба қозониш учун ўйнашдан дурангга ўйнаш қийин, лекин барибир бугун яхши ўйнаганимдан хурсандман!
Мен жуда яхши позицияга эга бўлдим деб ўйлагандим, лекин аслида рақибим яхши тайёргарлик кўрган экан. Мен шунчаки имкониятлар топишга ҳаракат қиляпман, чунки оқлар билан ўйнаяпман, аммо ўйинда позиция бутунлай тенг эканлигини тушуна бошладим», — деди Жавоҳир Синдаров.
Матч атрофидаги асосий рақамлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Иштирокчилар
Жавоҳир Синдаров (Номзодлар турнири ғолиби) — Гукеш Доммаражу (амалдаги жаҳон чемпиони)
3-партия натижаси
Дуранг (Синдаров оқ доналарда ўйнади)
Сўнгги юришдаги вақт
7 сония (Синдаров соатида қолган вақт)
Умумий мукофот жамғармаси
2 500 000 АҚШ доллари
Сизнингча, соатида 7 сония қолганида ҳам совуққонликни йўқотмаган Жавоҳир Синдаров кейинги партияларда Гукеш Доммаражунинг мудофаасини ёриб ўта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ифтихорининг жаҳон чемпионлиги учун курашини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…