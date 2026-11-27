Лимонли сув ичишнинг организмга 4 та фойдали жиҳати
Икки литр сувга битта лимонни иккига бўлиб солиш, бир кеча қолдириб, эртаси куни давомида ичиш — организмни сув билан таъминлашнинг ёқимли усули. Лимонли сувнинг фойдаси кўп жиҳатдан сув ичишни осонлаштириши ва лимон таркибидаги витаминлар билан боғлиқ.
1. Сув ичишни кўпайтиришга ёрдам беради
Оддий сувни кўп ичишга одатланмаганлар учун лимон қўшилган сув ёқимлироқ бўлиши мумкин. Бу кун давомида организмнинг суюқликка бўлган эҳтиёжини қондиришга ёрдам беради. Айниқса, ширин газли ичимликлар ўрнига лимонли сув танлаш ортиқча шакар истеъмолини камайтириш имконини беради.
2. Организмни витамин C билан таъминлайди
Лимон таркибида витамин C мавжуд. У иммунитет тизимининг нормал ишлаши, коллаген ҳосил бўлиши, тери ва қон томирлари саломатлиги ҳамда темирнинг организмга сўрилишида муҳим роль ўйнайди. Лимонли сув ушбу витаминни кунлик рационга қўшишнинг оддий усулларидан бири ҳисобланади.
3. Ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлаши мумкин
Етарли сув ичиш ичаклар фаолияти учун муҳим. Суюқлик нажаснинг юмшоқ бўлишига ёрдам бериб, қабзиятнинг олдини олишда иштирок этади. Лимонли сув ҳам организмни сув билан таъминлаш орқали бу жараёнга ёрдам бериши мумкин. Аммо лимоннинг ўзи ҳазм тизимини даволайди, деган хулоса учун етарли далиллар йўқ.
4. Буйракда тош пайдо бўлиш хавфини камайтиришга ёрдам бериши мумкин
Лимон таркибидаги лимон кислотаси организмда цитратга айланади. Сийдикда цитрат миқдорининг кўпайиши айрим турдаги буйрак тошлари пайдо бўлишининг олдини олишга ёрдам бериши мумкин. Бироқ оддий лимон бўлаклари солинган сувнинг таъсири лимон шарбати миқдорига боғлиқ ва у буйрак тошларини даволаш ўрнини босмайди.
Лимонли сув ҳуснбузарларни камайтирадими?
Лимонли сув ичиш юздаги ҳуснбузарларни камайтириши ёки йўқотиши илмий жиҳатдан исботланмаган. Лимон таркибидаги витамин C тери саломатлиги учун муҳим бўлса-да, уни сувга қўшиб ичиш акнени даволамайди. Етарли сув ичиш организм учун фойдали, аммо ҳуснбузарларга қарши махсус воситаларнинг ўрнини босмайди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…