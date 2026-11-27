Ўзбекистонда сайёҳлар ва тадбиркорлар учун расмий тансоқчилик хизмати йўлга қўйилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда инвесторлар, хорижий сайёҳлар ва тадбиркорлар учун расмий шахсий қўриқлаш хизматини ташкил этиш режалаштирилмоқда.
- Ушбу ташаббус 2026 йил 26 ноябр куни Президент Шавкат Мирзиёевга тақдимот қилинган қўриқлаш хизматлари сифатини ошириш дастуридан ўрин олган.
Ўзбекистонда инвесторлар, хорижий сайёҳлар ва тадбиркорлар учун расмий тансоқчилик (шахсий қўриқлаш) хизматини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Мазкур ташаббус 2026 йил 26 ноябрь куни Президент Шавкат Мирзиёевга қўриқлаш хизматлари сифати ва қамровини ошириш бўйича ўтказилган тақдимотда маълум қилинди.
Тансоқчилик ва 8 та янги замонавий хизмат тури
Соҳани ислоҳ қилиш доирасида мавжуд 6 та анъанавий қўриқлаш хизматига қўшимча равишда яна 8 та замонавий хизмат турини жорий этиш таклиф қилинди:
Шахсий хавфсизлик (Тансоқчилик): Хорижий туристлар, инвесторлар, тадбиркорлар ва расмий делегацияларга шахсий қўриқлаш хизматлари кўрсатилади. Бу сафар давомида эҳтимолий хавфларни олдиндан баҳолаш, йўналиш бўйича хавфсизликни ташкил этиш ва фавқулодда вазиятларда тезкор ёрдам кўрсатишни ўз ичига олади.
Тадбирларда жамоат тартибини сақлаш: Оилавий маросимлар ва бошқа турли оммавий тадбирларда хавфсизлик ҳамда тартибни таъминлаш хизматлари йўлга қўйилади.
Янги ва мавсумий объектлар қўриқлови: Қўриқланиши мумкин бўлган объектлар тоифаси 13 тадан 24 тага етказилиб, мавсумий фаолият юритувчи объектларни қўриқлаш тизими ҳам жорий этилади.
Сунъий интеллект, дронлар ва «Рақамли қўриқлаш» платформаси
Қўриқлаш тизимида инсон омилини камайтириш ва тезкорликни ошириш мақсадида илғор технологиялар кенг татбиқ этилади:
Йўналиш
Жорий этиладиган янгиликлар ва имкониятлар
«Рақамли қўриқлаш» платформаси
Мавжуд бешта ахборот тизимини бирлаштирувчи ягона платформа ишга туширилади. У орқали электрон шартнома тузиш, тўловларни онлайн кузатиш ва тезкор гуруҳлар ҳаракатини назорат қилиш мумкин бўлади.
Сунъий интеллект ва дронлар
Эҳтимолий хавф-хатарларни олдиндан аниқлашда сунъий интеллект технологияларидан, объектларни ҳаводан кузатишда эса учувчисиз учиш аппаратларидан (дронлардан) фойдаланилади.
Виртуал SOS тизими
«Ақлли ва хавфсиз уй» концепцияси доирасида турар жойларга кузатув қурилмалари ўрнатилади ҳамда смартфон орқали бир тугма билан тезкор ёрдам чақириш имконини берувчи виртуал SOS тизими яратилади.
Сизнингча, расмий тансоқчилик, дронлар назорати ва «виртуал SOS» тизимларининг жорий этилиши мамлакатда инвестициявий муҳит ва туризм хавфсизлигини қанчалик яхшилайди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тадбиркорлик ҳамда туризм соҳасида фаолият юритаётган яқинларингизга ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…