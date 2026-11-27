«Қўрғон сирлари» сериали актёри 10 йилга қамалиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиялик актёр Эмре Алтуғ Чешме ҳудудидаги қўриқланадиган зонада ноқонуний қурилиш ишлари олиб боргани учун 3 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
- Текширувлар давомида актёрга тегишли ҳудудда лойиҳа талабларидан четга чиқилган ҳолда сузиш ҳавзаси ва қўшимча иншоотлар қурилгани аниқланган.
Туркиялик актёр ва хонанда Эмре Алтуғ ноқонуний қурилиш можароси сабаб жиддий муаммога дуч келди. Унга нисбатан 3 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум этиш жазоси сўралмоқда.
Туркия шоу-бизнесида сўнгги вақтларда машҳур шахслар билан боғлиқ турли можаролар кўпаймоқда. Аксарият юлдузлар гиёҳванд моддаларга қарши ўтказилаётган «Тонг» номли операция оқибатлари билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишга уринаётган бир пайтда, «Қўрғон сирлари» сериали актёри Эмре Алтуғ бутунлай бошқа сабаб билан жамоатчилик эътиборига тушди.
Маълум бўлишича, актёр Туркиянинг Чешме ҳудудидаги қўриқланадиган зонада уй қуриш ишларини олиб борган. Бироқ қурилиш жараёнида тасдиқланган лойиҳа талабларидан четга чиқилган. Тегишли текширувлар давомида рухсатсиз барпо этилган сузиш ҳавзаси, унинг ускуналари жойлаштирилган техник хона, деворлар ҳамда бир қаватли бинолар аниқланган.
Шундан сўнг маҳаллий ҳокимият томонидан мазкур иншоотларни бузиш ҳақида талаб қўйилган. Аммо белгиланган муддатда бу талаб бажарилмагани вазиятни янада мураккаблаштирган.
Актёр қандай жазога тортилиши мумкин?
Ушбу ҳолат юзасидан Эмре Алтуғга нисбатан 3 йилдан 10 йилгача қамоқ жазоси тайинлаш сўралмоқда. Бироқ бу ҳозирча прокуратуранинг судга киритган талаби бўлиб, актёрнинг айби судда ҳали узил-кесил тасдиқлангани йўқ.
Эмре Алтуғнинг адвокатлари айбловларга қарши ҳимоя позициясини илгари суриши ва суд жараёнида жазони енгиллаштиришга эришиши мумкин. Туркияда маданий ҳамда табиий меросни муҳофаза қилиш масалаларига жиддий эътибор қаратилиши сабабли машҳур актёр иштирокидаги мазкур иш кенг жамоатчилик қизиқишига сабаб бўлди.
Эмре Алтуғ айбловларга қандай жавоб берди?
Актёр юзага келган вазият юзасидан сукут сақламади ва ўз муносабатини билдирди. Унинг таъкидлашича, маҳаллий ҳокимият қурилиш қоидалари бузилгани ҳақида унга ўз вақтида хабар бермаган. Шу боис зарур чораларни кўриш ва вазиятни бартараф этишга улгурмаган.
Эмре Алтуғ қурилишни бошлашдан олдин барча зарур рухсатномаларни сўраганини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, иш жараёнида ёлланган ишчилар фаолият юритган ҳудудда қурилиш ишлари тақиқлангани ҳақида унга ҳеч ким огоҳлантириш бермаган.
«Бу ҳақда хабар топганимдан сўнг, муниципалитет қарорини бекор қилиш талаби билан судга мурожаат қилдим. Чунки муниципалитет қўриқланадиган ҳудудда қурилишга рухсат бериш ваколатига эга эмас», деди Эмре Алтуғ.
Актёр ўз позициясини янада асослаш мақсадида қурилишгача бўлган жараён ва мавжуд ҳужжатларга ҳам эътибор қаратди. Унинг таъкидлашича, дастлабки хулосада қурилиш ишларини олиб боришга ҳеч қандай тўсқинлик йўқлиги кўрсатилган.
«Хулосада қурилиш ишларини олиб боришга ҳеч қандай тўсқинлик йўқлиги кўрсатилган. Шунинг учун жиноят таркиби мавжудлиги ҳақида гапириш мумкин эмас», деди актёр.
Ҳозирча Эмре Алтуғнинг тақдири суд жараёни натижаларига боғлиқ. Агар унга қўйилган айбловлар судда ўз тасдиғини топса, актёр камида уч йилга озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Шу боис «Қўрғон сирлари» юлдузи иштирокидаги можаро Туркия жамоатчилиги ва мухлислари диққат марказида қолмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…