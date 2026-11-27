Энди ҳар бир туман ва шаҳардаги камида битта мактабда волейбол клуби ташкил этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 1 декабрдан бошлаб Ўзбекистоннинг барча туман ва шаҳарларидаги камида битта умумтаълим мактабида волейболга ихтисослаштирилган спорт клублари ташкил этилади.
- Ушбу клублар зарур инвентарлар билан таъминланади ҳамда ўқувчилар ўртасида мунтазам равишда «Келажак юлдузлари» мусобақалари ўтказиб борилади.
- Янги тизим доирасида профессионал, талабалар ва ҳаваскорлар лигаларини бирлаштирувчи Миллий волейбол лигаси ҳам фаолият бошлайди.
2026 йил 1 декабрдан бошлаб Ўзбекистоннинг барча туман ва шаҳарларидаги камида битта умумтаълим мактабида волейболга ихтисослаштирилган спорт клублари фаолияти йўлга қўйилади. Ушбу кенг кўламли дастур мамлакатда волейбол спорт турини оммалаштириш, иқтидорли ёшларни эрта аниқлаш ва миллий терма жамоа захирасини мустаҳкамлашга қаратилган.
Дастурнинг асосий йўналишлари: инвентардан тортиб Миллий лигагача
Янги тизим доирасида мактаб спорти ва профессионал волейбол ўртасидаги узвийликни таъминлаш учун бир қатор муҳим ўзгаришлар амалга оширилади:
Клублар ва жиҳозлар таъминоти: Ихтисослаштирилган мактаб волейбол клублари зарур спорт инвентарлари ва жиҳозлари билан тўлиқ таъминланади. Ушбу клубларда фаолият юритувчи жисмоний тарбия ўқитувчиларига Ўзбекистон волейбол федерацияси тавсиясига асосан, спорт разрядига эга бўлмаган ҳолда ҳам малака ошириш курсларидан ўтишга рухсат берилади.
Мактаб секциялари ва тўгараклар: 2026/2027 ўқув йили якунига қадар зарур спорт инфратузилмаси мавжуд бўлган барча умумтаълим мактабларида волейбол бўйича секция ва тўгараклар очилади.
«Келажак юлдузлари» мусобақаси: 2026 йил 1 декабрдан эътиборан ихтисослаштирилган мактаб клублари ўртасида мунтазам равишда «Келажак юлдузлари» мусобақалари ўтказиб борилади.
Миллий волейбол лигаси: Ўзбекистон волейбол федерацияси тузилмасида профессионал, талабалар, ҳаваскорлар ва бошқа лигаларни ягона тизимга бирлаштирувчи Миллий волейбол лигаси ташкил этилади.
2030 йилгача белгиланган стратегик мақсадлар
Кўрсаткичлар
Белгиланган мақсад ва вазифалар
Оммавийлик кўлами
2030 йилгача волейбол билан шуғулланувчи аҳоли сонини 1 миллион нафарга етказиш
Халқаро рейтинг
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Халқаро волейбол федерацияси (FIVB) рейтингидаги ўрнини юқори поғоналарга олиб чиқиш
Қитъа миқёсидаги мақсад
Ўзбекистонни волейбол бўйича Осиёнинг етакчи бешта мамлакати қаторига киритиш
Сизнингча, ҳар бир туман ва шаҳар мактабларида ихтисослаштирилган волейбол клубларининг очилиши 2030 йилгача Ўзбекистонни Осиёнинг топ-5 волейбол мамлакатлари қаторига олиб чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортга бефарқ бўлмаган яқинларингиз ҳамда мактаб ўқувчиларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…