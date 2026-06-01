Тадбиркор фойдасига 750 млн. сўм маблағ ундирилди

·66·Жамият
Тадбиркор фойдасига 750 млн. сўм маблағ ундирилди

Мажбурий ижро бюросининг Олмазор туман бўлими иш юритувида Тошкент туманлараро иқтисодий судининг ижро варақасига асосан қарздор “R.T.S” МЧЖдан ундирувчи “T.A.” МЧЖ фойдасига жами 756 миллион 414 минг сўм ундириш ҳақидаги ижро иши юритилган.

Ижро ҳужжати юзасидан қарздорга қарздорликни ихтиёрий равишда тўлаш учун белгиланган муддат берилган. Бироқ, ушбу муддат давомида қарздорлик бартараф этилмагани сабабли давлат ижрочиси томонидан қарздорнинг банк ҳисоб рақамлари ҳамда жамият балансида мавжуд мол-мулкларига қонунчиликда белгиланган тартибда тақиқ қўйилди.

Шунингдек, ҳамкор ташкилотлар билан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида қарздорга тегишли автотранспорт воситаси қидирув орқали аниқланиб, жарима майдончасига жойлаштирилди.

Қўлланилган мажбурий ижро чоралари натижасини англаган қарздор томонидан мавжуд қарздорлик тўлиқ қопланди.

Ундирилган маблағлар ундирувчи ҳисоб рақамига ўтказилиб, ижро ҳужжати амалда тамомланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди