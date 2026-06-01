“Сўнгги қўнғироқ” куни 238 нафар ўқувчи машина бошқаргани аниқланди

·53·Жамият
“Сўнгги қўнғироқ” куни 238 нафар ўқувчи машина бошқаргани аниқланди

“Сўнгги қўнғироқ” тадбирлари куни республика бўйлаб ўқувчиларнинг транспорт воситасини бошқариши билан боғлиқ 238 та ҳолат аниқланди. Бу ҳақда Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, эрталаб соат 07:00 дан 14:00 гача ўтказилган назорат тадбирларида айрим ўқувчилар мактабларга автомобил ҳайдаб келгани маълум бўлган. Улар орасида юқори синф ўқувчилари билан бирга 8–10-синф ўқувчилари ҳам бор.

Айрим ҳолатларда болалар ота-онасига тегишли ёки ижарага олинган машиналарни бошқарган. Хоразм вилоятида эса битирув тадбирига автомобилда келган қизлар ҳам аниқланган.

Айни пайтда мактаблар атрофида ЙПХ ва ички ишлар ходимлари кучайтирилган тартибда хизмат олиб бормоқда. Масъуллар ота-оналардан вояга етмаган фарзандларига машина бошқаришга рухсат бермасликни сўрамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди