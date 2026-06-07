Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушланди
Сурхондарё вилоятида ишга киритиб қўйишни ваъда қилиб, фуқародан пул олган шахс қўлга олинди. Мазкур ҳолат Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Шахсий хавфсизлик бошқармаси ҳамда Сурхондарё вилояти бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида фош этилди.
Қайд этилишича, фуқаро Б.Л. бошқа бир фуқаро — С.Н.нинг ишончига кириб, уни Бош прокуратура ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментига ишга жойлаштириб қўйишини айтган. У бу ишни гўёки юқори лавозимларда ишловчи танишлари орқали ҳал қилиб беришини ваъда қилган.
Фуқаро Б.Л. ушбу “хизмат” эвазига 4 000 АҚШ доллари талаб қилган. Бу каби ҳолатларда одамларнинг давлат идораларига ишга кириш истагидан фойдаланиб, уларни алдашга уриниш жуда хавфли иллат ҳисобланади. Чунки бундай ҳаракатлар нафақат фуқароларнинг ишончига путур етказади, балки давлат хизматига нисбатан нотўғри тасаввурлар шаклланишига ҳам сабаб бўлади.
Маълумотларга кўра, Б.Л. келишилган маблағнинг бир қисми сифатида 48 миллион сўмни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган. Тезкор тадбир давомида пул олиш жараёни ҳужжатлаштирилган ва ҳолат бўйича тегишли процессуал чоралар кўрилган.
Бундай воқеалар яна бир бор фуқароларни ҳушёрликка чақиради. Давлат ташкилотларига ишга қабул қилиш белгиланган қонун-қоидалар, танлов, малака ва расмий тартиблар асосида амалга оширилади. “Танишлар орқали ҳал қилиб бераман”, “пул берсангиз ишга киритаман” каби ваъдалар кўпинча фирибгарлик ёки ноқонуний ҳаракатларга олиб келади.
Айниқса, прокуратура, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ёки бошқа давлат тузилмаларига ишга киритиб қўйишни ваъда қилувчи шахсларга ишониш жуда катта таваккалчиликдир. Чунки бундай идораларда ишга қабул қилиш жиддий текширувлар, малака талаблари ва расмий жараёнлар орқали амалга оширилади. Пул эвазига бундай масалани ҳал қилишга уриниш эса қонун олдида жавобгарликка сабаб бўлади.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Тергов давомида ушбу ишга алоқадор барча ҳолатлар, маблағ талаб қилиш жараёни ва эҳтимолий бошқа иштирокчилар ҳам ўрганилиши мумкин.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари бундай ҳолатларга қарши курашни давом эттирмоқда. Мақсад — фуқароларнинг ишончидан фойдаланиб пул талаб қиладиган шахсларни фош этиш, давлат хизматига доир сохта ваъдалар орқали ноқонуний даромад орттириш ҳолатларига чек қўйишдир.
Бу воқеа жамият учун оддий хабар эмас, балки жиддий огоҳлантириш ҳамдир. Ишга кириш, лавозимга тайинланиш ёки давлат идораларида хизмат қилиш масаласида фақат расмий йўлдан бориш керак. “Тез ҳал қилиб бераман” деган гапнинг ортида кўпинча катта муаммо туради.
…