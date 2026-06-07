Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушланди

·0·Жамият
Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушланди

Сурхондарё вилоятида ишга киритиб қўйишни ваъда қилиб, фуқародан пул олган шахс қўлга олинди. Мазкур ҳолат Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Шахсий хавфсизлик бошқармаси ҳамда Сурхондарё вилояти бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида фош этилди.

Қайд этилишича, фуқаро Б.Л. бошқа бир фуқаро — С.Н.нинг ишончига кириб, уни Бош прокуратура ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментига ишга жойлаштириб қўйишини айтган. У бу ишни гўёки юқори лавозимларда ишловчи танишлари орқали ҳал қилиб беришини ваъда қилган.

Фуқаро Б.Л. ушбу “хизмат” эвазига 4 000 АҚШ доллари талаб қилган. Бу каби ҳолатларда одамларнинг давлат идораларига ишга кириш истагидан фойдаланиб, уларни алдашга уриниш жуда хавфли иллат ҳисобланади. Чунки бундай ҳаракатлар нафақат фуқароларнинг ишончига путур етказади, балки давлат хизматига нисбатан нотўғри тасаввурлар шаклланишига ҳам сабаб бўлади.

Маълумотларга кўра, Б.Л. келишилган маблағнинг бир қисми сифатида 48 миллион сўмни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган. Тезкор тадбир давомида пул олиш жараёни ҳужжатлаштирилган ва ҳолат бўйича тегишли процессуал чоралар кўрилган.

Бундай воқеалар яна бир бор фуқароларни ҳушёрликка чақиради. Давлат ташкилотларига ишга қабул қилиш белгиланган қонун-қоидалар, танлов, малака ва расмий тартиблар асосида амалга оширилади. “Танишлар орқали ҳал қилиб бераман”, “пул берсангиз ишга киритаман” каби ваъдалар кўпинча фирибгарлик ёки ноқонуний ҳаракатларга олиб келади.

Айниқса, прокуратура, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ёки бошқа давлат тузилмаларига ишга киритиб қўйишни ваъда қилувчи шахсларга ишониш жуда катта таваккалчиликдир. Чунки бундай идораларда ишга қабул қилиш жиддий текширувлар, малака талаблари ва расмий жараёнлар орқали амалга оширилади. Пул эвазига бундай масалани ҳал қилишга уриниш эса қонун олдида жавобгарликка сабаб бўлади.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Тергов давомида ушбу ишга алоқадор барча ҳолатлар, маблағ талаб қилиш жараёни ва эҳтимолий бошқа иштирокчилар ҳам ўрганилиши мумкин.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари бундай ҳолатларга қарши курашни давом эттирмоқда. Мақсад — фуқароларнинг ишончидан фойдаланиб пул талаб қиладиган шахсларни фош этиш, давлат хизматига доир сохта ваъдалар орқали ноқонуний даромад орттириш ҳолатларига чек қўйишдир.

Бу воқеа жамият учун оддий хабар эмас, балки жиддий огоҳлантириш ҳамдир. Ишга кириш, лавозимга тайинланиш ёки давлат идораларида хизмат қилиш масаласида фақат расмий йўлдан бориш керак. “Тез ҳал қилиб бераман” деган гапнинг ортида кўпинча катта муаммо туради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиКеча, 18:05Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиКеча, 17:42Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиТошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиКеча, 17:36Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариКеча, 15:36Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиЯнгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиКеча, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди