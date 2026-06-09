7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди

·0·Жамият
7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди

Самарқанд шаҳридаги оилалардан бирида болалар ҳуқуқлари билан боғлиқ ташвишли ҳолат аниқланди. Маълум бўлишича, 61 ёшли аёл ўз васийлигида бўлган етти нафар неварасига нисбатан мунтазам равишда жисмоний ва руҳий босим ўтказиб келган.

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда тарқалган видеомурожаатдан сўнг жамоатчилик эътиборини тортди. Мазкур ҳолат Болалар омбудсманининг Самарқанд вилоятидаги минтақавий вакили томонидан ўрганилди.

Текширувлар давомида аёл ўз қарамоғидаги вояга етмаган болаларга нисбатан турли кўринишдаги тазйиқлар қўллагани маълум бўлди. Болаларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни эҳтимолий зўравонликдан ҳимоя қилиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда тезкор чоралар кўрилди.

Болалар омбудсманининг ташаббуси билан Ички ишлар органларига мурожаат қилиниб, жабрланган болаларга ҳимоя ордерлари расмийлаштирилди. Шунингдек, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш бўйича тегишли идоралар томонидан қўшимча чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Мутасаддилар мазкур ҳолат юзасидан қонуний баҳолаш ишлари давом этаётганини маълум қилди. Болаларнинг соғлом муҳитда тарбияланиши ва хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифа сифатида белгиланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиТошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиБугун, 07:40Андижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиАндижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиБугун, 07:11Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиҚарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 12:52Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиКеча, 07:08Ўзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиЎзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиКеча, 06:48Гурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиГурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиКеча, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди