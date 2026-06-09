7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди
Самарқанд шаҳридаги оилалардан бирида болалар ҳуқуқлари билан боғлиқ ташвишли ҳолат аниқланди. Маълум бўлишича, 61 ёшли аёл ўз васийлигида бўлган етти нафар неварасига нисбатан мунтазам равишда жисмоний ва руҳий босим ўтказиб келган.
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда тарқалган видеомурожаатдан сўнг жамоатчилик эътиборини тортди. Мазкур ҳолат Болалар омбудсманининг Самарқанд вилоятидаги минтақавий вакили томонидан ўрганилди.
Текширувлар давомида аёл ўз қарамоғидаги вояга етмаган болаларга нисбатан турли кўринишдаги тазйиқлар қўллагани маълум бўлди. Болаларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни эҳтимолий зўравонликдан ҳимоя қилиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда тезкор чоралар кўрилди.
Болалар омбудсманининг ташаббуси билан Ички ишлар органларига мурожаат қилиниб, жабрланган болаларга ҳимоя ордерлари расмийлаштирилди. Шунингдек, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш бўйича тегишли идоралар томонидан қўшимча чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Мутасаддилар мазкур ҳолат юзасидан қонуний баҳолаш ишлари давом этаётганини маълум қилди. Болаларнинг соғлом муҳитда тарбияланиши ва хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифа сифатида белгиланган.
…