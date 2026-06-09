Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилинди

·0·Жамият
Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилинди

Фарғона вилоятида Soliq Mobile иловаси орқали амалга оширилган йирик молиявий фирибгарлик ҳолати фош этилди. Тергов маълумотларига кўра, бир гуруҳ шахслар сохта савдо операциялари орқали давлат бюджети маблағларини ўзлаштиришга уринган.

Аниқланишича, фуқаролар М.Х., М.Х. ва К.И. ўзаро келишган ҳолда Telegram тармоғида бир нечта гуруҳлар ташкил этган. Улар мазкур платформалар орқали турли корхоналар номидан расмийлаштирилган харид чеклари учун кешбэк ҳуқуқини бошқа шахсларга онлайн тарзда сотиб келган.

Текширув жараёнида маълум бўлишича, 7 та масъулияти чекланган жамият томонидан амалда ҳеч қандай савдо ёки хизмат кўрсатиш ишлари бажарилмаган бўлса-да, сохта электрон ҳисоб-фактуралар расмийлаштирилган. Ҳужжатларда гўёки 3,3 триллион сўмлик маҳсулот ва хизматлар сотилгани кўрсатилган.

Farg'onada keshbek orqali 3,2 mlrd so'mlik talon-toroj fosh etilgani infografikasi.

Шунингдек, сохта операциялар асосида онлайн назорат-касса тизимлари орқали харид чеклари шакллантирилиб, улар 211 мингдан ортиқ фуқаро номига расмийлаштирилган. Натижада Soliq Mobile тизими орқали умумий ҳисобда 28,5 миллиард сўмлик кешбэк шаклланган.

Ушбу маблағнинг 3,2 миллиард сўми давлат бюджети ҳисобидан тўлаб берилгани аниқланган. Тергов органлари бу маблағлар ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-торож қилинганини маълум қилди.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг ўзлаштириш ёки растрата қилиш ҳамда ҳужжатларни қалбакилаштириш билан боғлиқ моддалари асосида жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилдиБугун, 07:46Тошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиТошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиБугун, 07:40Андижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиАндижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиБугун, 07:11Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиҚарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 12:52Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиКеча, 07:08Ўзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиЎзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиКеча, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди