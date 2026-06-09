Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...

·4·Жамият
Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...

Пойтахтимизда тадбиркорлар ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва коррупцияга қарши шаффоф курашиш борасида навбатдаги йирик тезкор тадбир муваффақиятли амалга оширилди. Тошкент шаҳрида икки нафар солиқ идораси ходими маҳаллий тадбиркорга савдо шохобчаларини ижарага олиб беришни ваъда қилиб, эвазига 5 минг АҚШ доллари миқдоридаги маблағни пора сифатида олаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Ушбу жиноятнинг фош этилиши юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш йўлидаги қатъий қадамлардан бири бўлди.

Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизматининг расмий баёнотига кўра, мазкур ноқонуний ҳолат ДХХнинг «Call-маркази»га фуқаролардан келиб тушган тезкор ва ишончли мурожаат асосида аниқланган. Махсус тезкор тадбир ДХХнинг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ҳудудий ходимлари ҳамкорлигида юқори профессионал даражада ўтказилди.

Олиб борилган дастлабки терговга қадар суриштирув ҳаракатлари шуни кўрсатдики, Юнусобод тумани Солиқ инспекциясининг икки нафар масъул инспектори ўз мансаб ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилган ҳолда, ўзаро жиноий тил бириктиришган. Улар маҳаллий тадбиркорга «Чилонзор буюм бозори комплекси» акциядорлик жамияти ҳудудидан учта савдо дўконини ижарага олишда «ёрдам беришни» ваъда қилишган. Мутасаддилар ўзларининг юқори лавозимлардаги танишлари орқали тадбиркорга тегишли бўлган масъулияти чекланган жамиятни (МЧЖ) очиқ савдо тендерида сунъий равишда ғолиб чиқариш ва ижара шартномаларини расмийлаштириб бериш эвазига кўп миқдорда хориж валютасини талаб қилишган.

Режалаштирилган тадбир давомида ҳар икки солиқ ходими сўралган 5 минг долларни қабул қилиб олаётган пайтда қўлга туширилди. Ҳозирги вақтда мазкур қонунбузар шахсларга нисбатан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда.

Давлат хавфсизлик хизмати ватандошларимизни коррупция, таъмагирлик ва бошқа қонунга зид ҳолатларга гувоҳ бўлганда, Хизматнинг 1520 қисқа рақамли Ишонч телефони орқали зудлик билан хабар беришга чақиради. Эслатиб ўтамиз, мурожаат қилган ҳар бир фуқаронинг шахсий маълумотлари сир сақланиши қонун билан тўлиқ кафолатланади.

Юртимиздаги энг қайноқ воқеалар, қонун устуворлигига оид тезкор хабарлар ва жамиятимиздаги муҳим янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиКешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиБугун, 07:487 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилдиБугун, 07:46Тошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиТошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиБугун, 07:40Андижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиАндижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиБугун, 07:11Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиҚарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди