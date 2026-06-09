Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...
Пойтахтимизда тадбиркорлар ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва коррупцияга қарши шаффоф курашиш борасида навбатдаги йирик тезкор тадбир муваффақиятли амалга оширилди. Тошкент шаҳрида икки нафар солиқ идораси ходими маҳаллий тадбиркорга савдо шохобчаларини ижарага олиб беришни ваъда қилиб, эвазига 5 минг АҚШ доллари миқдоридаги маблағни пора сифатида олаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Ушбу жиноятнинг фош этилиши юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш йўлидаги қатъий қадамлардан бири бўлди.
Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизматининг расмий баёнотига кўра, мазкур ноқонуний ҳолат ДХХнинг «Call-маркази»га фуқаролардан келиб тушган тезкор ва ишончли мурожаат асосида аниқланган. Махсус тезкор тадбир ДХХнинг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ҳудудий ходимлари ҳамкорлигида юқори профессионал даражада ўтказилди.
Олиб борилган дастлабки терговга қадар суриштирув ҳаракатлари шуни кўрсатдики, Юнусобод тумани Солиқ инспекциясининг икки нафар масъул инспектори ўз мансаб ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилган ҳолда, ўзаро жиноий тил бириктиришган. Улар маҳаллий тадбиркорга «Чилонзор буюм бозори комплекси» акциядорлик жамияти ҳудудидан учта савдо дўконини ижарага олишда «ёрдам беришни» ваъда қилишган. Мутасаддилар ўзларининг юқори лавозимлардаги танишлари орқали тадбиркорга тегишли бўлган масъулияти чекланган жамиятни (МЧЖ) очиқ савдо тендерида сунъий равишда ғолиб чиқариш ва ижара шартномаларини расмийлаштириб бериш эвазига кўп миқдорда хориж валютасини талаб қилишган.
Режалаштирилган тадбир давомида ҳар икки солиқ ходими сўралган 5 минг долларни қабул қилиб олаётган пайтда қўлга туширилди. Ҳозирги вақтда мазкур қонунбузар шахсларга нисбатан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда.
Давлат хавфсизлик хизмати ватандошларимизни коррупция, таъмагирлик ва бошқа қонунга зид ҳолатларга гувоҳ бўлганда, Хизматнинг 1520 қисқа рақамли Ишонч телефони орқали зудлик билан хабар беришга чақиради. Эслатиб ўтамиз, мурожаат қилган ҳар бир фуқаронинг шахсий маълумотлари сир сақланиши қонун билан тўлиқ кафолатланади.
Юртимиздаги энг қайноқ воқеалар, қонун устуворлигига оид тезкор хабарлар ва жамиятимиздаги муҳим янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…