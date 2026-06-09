Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...

·0·Жамият
Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...

Юртимизда рақамли технологиялар ривожланиши билан бир қаторда, фирибгарликнинг янгича усулларига қарши кескин ва шаффоф кураш олиб борилмоқда. Фарғона вилоятида бир гуруҳ шахслар Давлат солиқ қўмитасининг «Soliq Mobile» мобил иловасидаги аҳоли учун мўлжалланган кэшбек (хариддан қайтариладиган маблағ) тизимидан ўз жиноий мақсадлари йўлида ноқонуний фойдаланиб, давлат бюджетининг жуда кўп миқдордаги маблағларини талон-торож қилгани аниқланди. Олиб борилган терговга қадар суриштирув ҳаракатлари давомида улар сохта электрон ҳужжатлар ва сохта харид чекларини расмийлаштириш орқали нақд 3,2 миллиард сўмлик кэшбек маблағини ноқонуний ўзлаштирганликда гумон қилинмоқда.

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Фарғона вилояти бошқармаси томонидан берилган расмий баёнотга кўра, фуқаролар М.Х., М.Х. ва К.И. ўзаро жиноий тил бириктириб, «Telegram» ижтимоий тармоғида турли номлардаги яширин гуруҳларни ташкил этишган. Мазкур виртуал гуруҳлар орқали улар ҳаётда умуман фаолият юритмайдиган ёки реал олди-сотди қилмайдиган 7 та масъулияти чекланган жамият (МЧЖ) номидан гўёки расмийлаштирилган харид чеклари учун йиғилган кэшбек суммаларини онлайн тарзда сотиш билан шуғулланиб келишган.

Текширувлар давомида ушбу фирибгарликнинг даҳшатли кўлами очилди. Мазкур МЧЖлар томонидан реал ҳаётда ҳеч қандай молиявий ёки иқтисодий операциялар амалга оширилмаган бўлса-да, гўёки 3,3 триллион сўмлик фавқулодда йирик ҳажмдаги маҳсулот ва хизматлар сотилгани ҳақида сохта электрон ҳисоб-фактуралар тўлдирилган. Шунингдек, савдодан тушган маблағлар онлайн назорат-касса машиналари (ОНКМ) орқали гўёки кирим қилингани тўғрисида сохта маълумотлар шакллантирилиб, виртуал харид чеклари оммавий тарзда тарқатилган.

Ушбу пухта ўйланган жиноий схема натижасида жами 211 584 нафар фуқаронинг профили ва номига «Soliq Mobile» иловаси орқали 28,5 миллиард сўм кэшбек маблағи сунъий равишда ҳисобланган. Мазкур маблағнинг 3,2 миллиард сўми давлат бюджетидан амалда тўлаб берилган бўлиб, ушбу маблағлар тўғридан-тўғри бюджет маблағларини ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилингани расман қайд этилмоқда.

Мазкур мудҳиш ҳолат юзасидан жиноят ташкилотчиларига нисбатан Жиноят кодексининг 167-моддаси (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) ҳамда 228-моддаси (ҳужжатларни қалбакилаштириш ва улардан фойдаланиш) билан тегишли тартибда жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда гумонланувчилар устидан қатъий тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Юртимиздаги энг қайноқ ва шов-шувли воқеалар, коррупцияга қарши кураш ва қонун устуворлигига оид энг тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Бугун, 08:16Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиКешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиБугун, 07:487 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилдиБугун, 07:46Тошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиТошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиБугун, 07:40Андижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиАндижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлдиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди