Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...
Юртимизда рақамли технологиялар ривожланиши билан бир қаторда, фирибгарликнинг янгича усулларига қарши кескин ва шаффоф кураш олиб борилмоқда. Фарғона вилоятида бир гуруҳ шахслар Давлат солиқ қўмитасининг «Soliq Mobile» мобил иловасидаги аҳоли учун мўлжалланган кэшбек (хариддан қайтариладиган маблағ) тизимидан ўз жиноий мақсадлари йўлида ноқонуний фойдаланиб, давлат бюджетининг жуда кўп миқдордаги маблағларини талон-торож қилгани аниқланди. Олиб борилган терговга қадар суриштирув ҳаракатлари давомида улар сохта электрон ҳужжатлар ва сохта харид чекларини расмийлаштириш орқали нақд 3,2 миллиард сўмлик кэшбек маблағини ноқонуний ўзлаштирганликда гумон қилинмоқда.
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Фарғона вилояти бошқармаси томонидан берилган расмий баёнотга кўра, фуқаролар М.Х., М.Х. ва К.И. ўзаро жиноий тил бириктириб, «Telegram» ижтимоий тармоғида турли номлардаги яширин гуруҳларни ташкил этишган. Мазкур виртуал гуруҳлар орқали улар ҳаётда умуман фаолият юритмайдиган ёки реал олди-сотди қилмайдиган 7 та масъулияти чекланган жамият (МЧЖ) номидан гўёки расмийлаштирилган харид чеклари учун йиғилган кэшбек суммаларини онлайн тарзда сотиш билан шуғулланиб келишган.
Текширувлар давомида ушбу фирибгарликнинг даҳшатли кўлами очилди. Мазкур МЧЖлар томонидан реал ҳаётда ҳеч қандай молиявий ёки иқтисодий операциялар амалга оширилмаган бўлса-да, гўёки 3,3 триллион сўмлик фавқулодда йирик ҳажмдаги маҳсулот ва хизматлар сотилгани ҳақида сохта электрон ҳисоб-фактуралар тўлдирилган. Шунингдек, савдодан тушган маблағлар онлайн назорат-касса машиналари (ОНКМ) орқали гўёки кирим қилингани тўғрисида сохта маълумотлар шакллантирилиб, виртуал харид чеклари оммавий тарзда тарқатилган.
Ушбу пухта ўйланган жиноий схема натижасида жами 211 584 нафар фуқаронинг профили ва номига «Soliq Mobile» иловаси орқали 28,5 миллиард сўм кэшбек маблағи сунъий равишда ҳисобланган. Мазкур маблағнинг 3,2 миллиард сўми давлат бюджетидан амалда тўлаб берилган бўлиб, ушбу маблағлар тўғридан-тўғри бюджет маблағларини ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилингани расман қайд этилмоқда.
Мазкур мудҳиш ҳолат юзасидан жиноят ташкилотчиларига нисбатан Жиноят кодексининг 167-моддаси (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) ҳамда 228-моддаси (ҳужжатларни қалбакилаштириш ва улардан фойдаланиш) билан тегишли тартибда жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда гумонланувчилар устидан қатъий тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Юртимиздаги энг қайноқ ва шов-шувли воқеалар, коррупцияга қарши кураш ва қонун устуворлигига оид энг тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…