Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлди
Москва метросида суратга олинган баҳсли видеолар ортидан ўзбекистонлик блогер ҳуқуқ-тартибот органлари диққат марказига тушди. Провокацион контент тайёрлаб, уни ижтимоий тармоқларда тарқатиб келган блогер Россия полицияси томонидан қўлга олинди.
Россия Ички ишлар вазирлиги расмий вакили Ирина Волк маълум қилишича, блогер метрополитен йўловчиларини атайлаб турли можароларга тортишга уринган. У одамларнинг реакциясини тасвирга олиб, кейинчалик ушбу видеоларни интернет саҳифаларига жойлаштириб келган.
Тергов маълумотларига кўра, у Москвага махсус равишда контент яратиш мақсадида келган. Тайёрланган роликлар эса қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган.
Эълон қилинган видеода блогер сўроқ жараёнида қилган ишидан афсусланаётганини билдирган.
— Бу ерда бундай ҳаракат қилиш мумкин эмаслигини билмагандим. Илтимос, мени кечиринг, — деган у.
Маълум бўлишича, блогер Россия ҳудудини тарк этиш арафасида, аэропортда ушланган. Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўшимча текширув ишлари олиб борилмоқда.
Ҳозирча унга нисбатан қандай ҳуқуқий чора қўлланиши аниқ эмас. Тергов натижаларига кўра, тегишли процессуал қарор қабул қилиниши кутилмоқда.
…