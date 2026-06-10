Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлди

·0·Жамият
Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлди

Москва метросида суратга олинган баҳсли видеолар ортидан ўзбекистонлик блогер ҳуқуқ-тартибот органлари диққат марказига тушди. Провокацион контент тайёрлаб, уни ижтимоий тармоқларда тарқатиб келган блогер Россия полицияси томонидан қўлга олинди.

Россия Ички ишлар вазирлиги расмий вакили Ирина Волк маълум қилишича, блогер метрополитен йўловчиларини атайлаб турли можароларга тортишга уринган. У одамларнинг реакциясини тасвирга олиб, кейинчалик ушбу видеоларни интернет саҳифаларига жойлаштириб келган.

Тергов маълумотларига кўра, у Москвага махсус равишда контент яратиш мақсадида келган. Тайёрланган роликлар эса қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган.

Эълон қилинган видеода блогер сўроқ жараёнида қилган ишидан афсусланаётганини билдирган.

— Бу ерда бундай ҳаракат қилиш мумкин эмаслигини билмагандим. Илтимос, мени кечиринг, — деган у.

Маълум бўлишича, блогер Россия ҳудудини тарк этиш арафасида, аэропортда ушланган. Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўшимча текширув ишлари олиб борилмоқда.

Ҳозирча унга нисбатан қандай ҳуқуқий чора қўлланиши аниқ эмас. Тергов натижаларига кўра, тегишли процессуал қарор қабул қилиниши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиЧиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиБугун, 06:12Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Бугун, 04:40Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиТошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиБугун, 04:31Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиШайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиБугун, 04:23Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиТошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиБугун, 04:16Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди