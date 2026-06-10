Зангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент вилояти Зангиота туманида 10 килограммдан ортиқ кумушни ноқонуний сотишга уринган шахс қўлга олинди.
Маълум қилинишича, 1992 йилда туғилган фуқаро 13 та қуйма кўринишидаги 10 кг 35 грамм кумушни 20,8 минг АҚШ долларига сотаётган вақтда ушланган.
Мутахассислар хулосасига кўра, мусодара қилинган кумушнинг қиймати 235 миллион 229 минг сўмни ташкил этган.
Текширувларда гумонланувчи заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчи корхона ходими экани аниқланган. Шунингдек, корхонада 58 кг кумуш ва 2,2 кг олтин ҳам борлиги маълум бўлган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…