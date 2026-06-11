Тошкент ҳайвонот боғида пони болани тишлаб олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент ҳайвонот боғида нохуш ҳолат юз берди. Маълум бўлишича, пони болалардан бирини тишлаб олган.
Кузатув камералари тасвирларида икки нафар бола хавфсизлик учун ўрнатилган тўсиқдан ошиб ўтгани акс этган. Шундан сўнг улардан бири понига яқинлашиб, ҳайвонга қўлини узатган.
Айнан шу вақтда пони боланинг қўлини тишлаб олган. Ҳодиса ҳайвонот боғи ҳудудида ўрнатилган видеокузатув камералари орқали қайд этилган.
Мутахассислар ҳайвонларга яқинлашишда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш, шунингдек, махсус тўсиқлардан ошмаслик зарурлигини эслатиб ўтмоқда.
…