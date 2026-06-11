«Дорихона наркотиклари» савдоси билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди

·19·Жамият
«Дорихона наркотиклари» савдоси билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди

Жамиятимиз тинчлиги, фарзандларимиз соғлиғи ва соғлом келажагига раҳна солувчи ҳар қандай ноқонуний хатти-ҳаракатларга қарши юртимизда кескин ва муросасиз кураш олиб борилмоқда. Айниқса, ёшлар орасида «кучли таъсир қилувчи» воситаларнинг ноқонуний тарқалишига чек қўйиш ҳуқуқ-тартибот органларининг доимий эътиборидадир. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳудудида ўтказилган навбатдаги кенг қамровли ва тезкор рейд тадбирлари давомида аҳоли саломатлигига хавф солувчи «дорихона наркотиклари»нинг яширин савдосини ташкил этган бир гуруҳ жиноий шахсларнинг фаолиятига узил-кесил чек қўйилди. Эътиборли жиҳати шундаки, қўлга олинган қонунбузарларнинг барчаси муқаддам ҳам суд курсисига ўтириб, жиноий жавобгарликка тортилган кимсалар бўлиб чиқди.

Тажрибали тезкор ходимлар томонидан Тошкент вилоятининг Оҳангарон шаҳри ва пойтахтимизнинг Мирзо Улуғбек туманида ташкил этилган махсус операциялар давомида умумий миқдори 630 дан ортиқ бўлган «Зардекс» ва «Регапен» каби инсон руҳияти ва соғлиғига кучли салбий таъсир кўрсатувчи ноқонуний дори воситалари ашёвий далил сифатида мусодара қилинди. Аниқланган эпизодлардан бирида, жиноий гуруҳ аъзолари умумий қиймати 12,6 миллион сўмлик психотроп дори-дармонлар партиясини навбатдаги харидорга пулдан сохта фойда кўриш мақсадида сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган. Жиноятчиларнинг яшаш ва турар жойларида ўтказилган синчковлик билан тинтув ишлари натижасида, келгусида сотиш учун махсус яшириб қўйилган тақиқланган моддаларнинг қолган қисми ҳам тўлиқ топилиб, қонуний тартибда олиб қўйилди.

Мазкур ачинарли ва хунук ҳолатлар юзасидан айбланувчиларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли 251-1-моддаси (Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомалага киритилиши) билан расман жиноят ишлари қўзғатилди. Ҳозирда мазкур гуруҳнинг бошқа яширин алоқаларини фош этиш ва қонуний жазони таъминлаш мақсадида қатъий тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Орамизда осон ва ҳаром йўл билан бойлик орттириш, ёш авлодни заҳарлаш эвазига пул топишни мақсад қилган кимсаларга қонун устувор бўлган юртда ҳеч қачон жой бўлмайди ва жазо муқаррардир!

Пойтахтимиз ва вилоятлардаги энг сўнгги тезкор воқеалар, Департамент томонидан ўтказилаётган муваффақиятли рейдлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёмғир остидаги оддий яхшилик кўпчиликни таъсирлантирди (видео)Ёмғир остидаги оддий яхшилик кўпчиликни таъсирлантирди (видео)Бугун, 07:35Тошкент ҳайвонот боғида пони болани тишлаб олдиТошкент ҳайвонот боғида пони болани тишлаб олдиБугун, 05:47Собиқ банк ходими ишга тикландиСобиқ банк ходими ишга тикландиБугун, 05:06Йўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалдиЙўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалдиБугун, 19:50Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиКеча, 16:19Пранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиПранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиКеча, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди