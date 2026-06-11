«Дорихона наркотиклари» савдоси билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди
Жамиятимиз тинчлиги, фарзандларимиз соғлиғи ва соғлом келажагига раҳна солувчи ҳар қандай ноқонуний хатти-ҳаракатларга қарши юртимизда кескин ва муросасиз кураш олиб борилмоқда. Айниқса, ёшлар орасида «кучли таъсир қилувчи» воситаларнинг ноқонуний тарқалишига чек қўйиш ҳуқуқ-тартибот органларининг доимий эътиборидадир. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳудудида ўтказилган навбатдаги кенг қамровли ва тезкор рейд тадбирлари давомида аҳоли саломатлигига хавф солувчи «дорихона наркотиклари»нинг яширин савдосини ташкил этган бир гуруҳ жиноий шахсларнинг фаолиятига узил-кесил чек қўйилди. Эътиборли жиҳати шундаки, қўлга олинган қонунбузарларнинг барчаси муқаддам ҳам суд курсисига ўтириб, жиноий жавобгарликка тортилган кимсалар бўлиб чиқди.
Тажрибали тезкор ходимлар томонидан Тошкент вилоятининг Оҳангарон шаҳри ва пойтахтимизнинг Мирзо Улуғбек туманида ташкил этилган махсус операциялар давомида умумий миқдори 630 дан ортиқ бўлган «Зардекс» ва «Регапен» каби инсон руҳияти ва соғлиғига кучли салбий таъсир кўрсатувчи ноқонуний дори воситалари ашёвий далил сифатида мусодара қилинди. Аниқланган эпизодлардан бирида, жиноий гуруҳ аъзолари умумий қиймати 12,6 миллион сўмлик психотроп дори-дармонлар партиясини навбатдаги харидорга пулдан сохта фойда кўриш мақсадида сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган. Жиноятчиларнинг яшаш ва турар жойларида ўтказилган синчковлик билан тинтув ишлари натижасида, келгусида сотиш учун махсус яшириб қўйилган тақиқланган моддаларнинг қолган қисми ҳам тўлиқ топилиб, қонуний тартибда олиб қўйилди.
Мазкур ачинарли ва хунук ҳолатлар юзасидан айбланувчиларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли 251-1-моддаси (Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомалага киритилиши) билан расман жиноят ишлари қўзғатилди. Ҳозирда мазкур гуруҳнинг бошқа яширин алоқаларини фош этиш ва қонуний жазони таъминлаш мақсадида қатъий тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Орамизда осон ва ҳаром йўл билан бойлик орттириш, ёш авлодни заҳарлаш эвазига пул топишни мақсад қилган кимсаларга қонун устувор бўлган юртда ҳеч қачон жой бўлмайди ва жазо муқаррардир!
Пойтахтимиз ва вилоятлардаги энг сўнгги тезкор воқеалар, Департамент томонидан ўтказилаётган муваффақиятли рейдлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…