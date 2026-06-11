Андижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Андижон вилояти Марҳамат туманидаги Марказий поликлиника ҳудудида бахтсиз ҳодиса содир бўлди. Ҳодиса оқибатида туман тиббиёт бирлашмасининг 4 нафар техник ходими вафот этди.
Маълум қилинишича, И. Нишонов, М. Матхолиқов, Қ. Мамажонов ва Л. Қосимов хизмат вазифасини бажараётган вақтда ҳалок бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, улар поликлиника ҳудудидаги ҳожатхона қудуғини тозалашга уринган. Шу жараёнда қудуқда тўпланган заҳарли газдан заҳарланиб, ҳушини йўқотгани тахмин қилинмоқда.
Ҳолат юзасидан Марҳамат тумани ИИБ томонидан жиноят иши қўзғатилди. Айни пайтда ҳодисанинг барча сабаблари ва омиллари ўрганилмоқда.
…