Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилинди

·12·Жамият
Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилинди

Пойтахтимизда тинчлик-осойишталикни таъминлаш ва жамиятимизни заҳри қотил балосидан асраш борасида навбатдаги йирик тезкор амалиёт муваффақиятли якунланди. Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Ички ишлар органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорликда олиб борган зийрак ва пухта режалаштирилган тадбири натижасида, умумий вазни 34 килограммдан зиёд бўлган жуда кўп миқдордаги оғир турдаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига чек қўйилди. Мазкур ҳолат юзасидан зудлик билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчи шахслар қонун олдида жавоб беришлари учун ҳибсга олинди.

Халқаро миқёсдаги ва ички бозордаги ноқонуний гиёҳвандлик воситалари контрабандасига қарши кескин курашиш тадбирлари доирасида, пойтахтимизнинг Тошкент халқа автомобиль йўли бўйида жойлашган гавжум масканларидан бири — «Қўйлиқ» деҳқон бозори яқинида шубҳали тарзда тўхтаб турган «Lacetti» русумли енгил автомашина ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг эътиборини тортган ва белгиланган тартибда кўздан кечирилган.

Тезкор кўздан кечириш ва ушланган шахслар

Транспорт воситаси холислар иштирокида текширилганда, унинг ичида жиноий тил бириктирган икки нафар фуқаро борлиги аниқланган:

  • Биринчи шахс: Сурхондарё вилоятининг Сариосиё туманида туғилган, муқаддам худди шу каби жиноятлар билан судланган, 1968 йилда таваллуд топган фуқаро;

  • Иккинчи шахс: 1984 йилда Сурхондарё вилоятининг Денов шаҳрида туғилган, айни пайтда эса вақтинча Тошкент шаҳрида истиқомат қилиб келаётган шахс.

Автомашина салони синчковлик билан текширилганда, ундаги катта ҳажмли елим идиш (канистра) ичига хуфиёна тарзда яширилган, махсус жигарранг ва рангли тасмалар билан алоҳида 30 та ўрамга жойлаштирилган жами 34 килограмм 610 грамм оғир турдаги ўта хавфли гиёҳвандлик моддалари борлиги аниқланди ва ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинди.

Мусодара қилинган заҳри қотилларнинг турлари ва уларнинг аниқ вазни билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Жиноят содир этилган ҳудуд

Гиёҳвандлик моддаси тури

Ҳар бир турнинг вазни

Жами мусодара қилинган вазн

Гумонланувчиларга нисбатан чора

Тошкент шаҳри (Қўйлиқ бозори яқинида)

Опий (Афюн)

12 кг 960 грамм

34 кг 610 грамм

Жиноят иши ва қамоқ эҳтиёт чораси

Автомашина ичидан топилган

Гашиш (Кўкнор)

21 кг 650 грамм

34 кг 610 грамм

Тергов ҳаракатлари давом этмоқда

Хориждан кириб келувчи жиноий занжир

Мутахассислар ва соҳа экспертларининг таъкидлашича, ушбу тоифадаги кучли таъсир қилувчи оғир наркотик моддалар мамлакатимиз ҳудудига, одатда, қўшни давлатлар орқали, айланма ва яширин сўқмоқлардан фойдаланган ҳолда, контрабанда йўли билан олиб кирилади. Ушбу жиноий гуруҳ ҳам мазкур заҳри қотилни пойтахт ёшлари ва аҳолиси орасида тарқатишни ҳамда мўмай даромад орттиришни мақсад қилган бўлиши мумкин.

Қонун устуворлиги: Ҳозирги вақтда мазкур жиноий қилмишни содир этган шахсларга нисбатан Давлат хавфсизлик хизматининг Тергов бошқармаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари (гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш ва сақлаш) билан жиноят иши қўзғатилган. Суд маҳкамаси қарорига кўра, уларга нисбатан энг қатъий «қамоққа олиш» эҳтиёт чораси қўлланилди.

Айни пайтда ушбу жиноий занжирнинг бошқа аъзоларини, заҳри қотилнинг мамлакатга қайси чегара постлари ёки йўллар орқали олиб кирилганини ҳамда бу ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа шерикларни аниқлаш бўйича кенг қамровли қидирув ва тезкор-тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда.

Юртимиз хавфсизлиги, осойишталиги ва ҳуқуқ-тартибот органларининг энг қайноқ рейдлари ҳамда кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ТошкентСурхондарё вилоятиҚўйлиқЛасеттиДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилдиИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилдиБугун, 08:06«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпиладиБугун, 07:04Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиЧирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиКеча, 16:12Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиЙўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиКеча, 15:53Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКеча, 12:14Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиФарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди