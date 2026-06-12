Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилинди
Пойтахтимизда тинчлик-осойишталикни таъминлаш ва жамиятимизни заҳри қотил балосидан асраш борасида навбатдаги йирик тезкор амалиёт муваффақиятли якунланди. Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Ички ишлар органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорликда олиб борган зийрак ва пухта режалаштирилган тадбири натижасида, умумий вазни 34 килограммдан зиёд бўлган жуда кўп миқдордаги оғир турдаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига чек қўйилди. Мазкур ҳолат юзасидан зудлик билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчи шахслар қонун олдида жавоб беришлари учун ҳибсга олинди.
Халқаро миқёсдаги ва ички бозордаги ноқонуний гиёҳвандлик воситалари контрабандасига қарши кескин курашиш тадбирлари доирасида, пойтахтимизнинг Тошкент халқа автомобиль йўли бўйида жойлашган гавжум масканларидан бири — «Қўйлиқ» деҳқон бозори яқинида шубҳали тарзда тўхтаб турган «Lacetti» русумли енгил автомашина ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг эътиборини тортган ва белгиланган тартибда кўздан кечирилган.
Тезкор кўздан кечириш ва ушланган шахслар
Транспорт воситаси холислар иштирокида текширилганда, унинг ичида жиноий тил бириктирган икки нафар фуқаро борлиги аниқланган:
Биринчи шахс: Сурхондарё вилоятининг Сариосиё туманида туғилган, муқаддам худди шу каби жиноятлар билан судланган, 1968 йилда таваллуд топган фуқаро;
Иккинчи шахс: 1984 йилда Сурхондарё вилоятининг Денов шаҳрида туғилган, айни пайтда эса вақтинча Тошкент шаҳрида истиқомат қилиб келаётган шахс.
Автомашина салони синчковлик билан текширилганда, ундаги катта ҳажмли елим идиш (канистра) ичига хуфиёна тарзда яширилган, махсус жигарранг ва рангли тасмалар билан алоҳида 30 та ўрамга жойлаштирилган жами 34 килограмм 610 грамм оғир турдаги ўта хавфли гиёҳвандлик моддалари борлиги аниқланди ва ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинди.
Мусодара қилинган заҳри қотилларнинг турлари ва уларнинг аниқ вазни билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Жиноят содир этилган ҳудуд
Гиёҳвандлик моддаси тури
Ҳар бир турнинг вазни
Жами мусодара қилинган вазн
Гумонланувчиларга нисбатан чора
Тошкент шаҳри (Қўйлиқ бозори яқинида)
Опий (Афюн)
12 кг 960 грамм
34 кг 610 грамм
Жиноят иши ва қамоқ эҳтиёт чораси
Автомашина ичидан топилган
Гашиш (Кўкнор)
21 кг 650 грамм
34 кг 610 грамм
Тергов ҳаракатлари давом этмоқда
Хориждан кириб келувчи жиноий занжир
Мутахассислар ва соҳа экспертларининг таъкидлашича, ушбу тоифадаги кучли таъсир қилувчи оғир наркотик моддалар мамлакатимиз ҳудудига, одатда, қўшни давлатлар орқали, айланма ва яширин сўқмоқлардан фойдаланган ҳолда, контрабанда йўли билан олиб кирилади. Ушбу жиноий гуруҳ ҳам мазкур заҳри қотилни пойтахт ёшлари ва аҳолиси орасида тарқатишни ҳамда мўмай даромад орттиришни мақсад қилган бўлиши мумкин.
Қонун устуворлиги: Ҳозирги вақтда мазкур жиноий қилмишни содир этган шахсларга нисбатан Давлат хавфсизлик хизматининг Тергов бошқармаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари (гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш ва сақлаш) билан жиноят иши қўзғатилган. Суд маҳкамаси қарорига кўра, уларга нисбатан энг қатъий «қамоққа олиш» эҳтиёт чораси қўлланилди.
Айни пайтда ушбу жиноий занжирнинг бошқа аъзоларини, заҳри қотилнинг мамлакатга қайси чегара постлари ёки йўллар орқали олиб кирилганини ҳамда бу ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа шерикларни аниқлаш бўйича кенг қамровли қидирув ва тезкор-тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда.
Юртимиз хавфсизлиги, осойишталиги ва ҳуқуқ-тартибот органларининг энг қайноқ рейдлари ҳамда кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…