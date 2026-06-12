Вояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштирилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида вояга етмаганларга автомобил бошқаришга рухсат бериш ҳолатлари муҳокама қилинди.
Қайд этилишича, айрим фуқароларнинг болаларга машина бошқаришга рухсат бериши оғир йўл-транспорт ҳодисаларига сабаб бўлмоқда.
Шу муносабат билан бундай қонунбузарликларнинг олдини олиш ва жавобгарлик чораларини кучайтириш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
Президент инсон ҳаёти ва хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифа эканини таъкидлаб, масъул идораларга топшириқлар берди.
…