Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Андижонда “Дўстлик” чегара божхона пости орқали олтинни яширинча олиб киришга уриниш ҳолатлари аниқланди.
Божхона назорати вақтида икки нафар аёлнинг юклари текширилган. Улардан бири киприк бўёғи идиши ичига 3 дона қуйма олтинни яширгани маълум бўлди.
Унинг ҳамроҳи эса олтин бўлакларини атир идиши ва ручка ичига жойлаб олиб ўтишга уринган.
Шунингдек, яна бир фуқаро заргарлик буюмларини бош дўпписининг ичига яширган ҳолда олиб кирмоқчи бўлгани аниқланди.
Мазкур олтин бўлаклари белгиланган тартибда вақтинча сақловга олинди. Ҳолат юзасидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…