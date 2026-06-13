Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушланди
Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва иқтисодий жиноятларга чек қўйиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тизимли чора-тадбирлар муваффақиятли амалга оширилмоқда. Жумладан, Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида ноқонуний валюта айирбошлаш ва сохта пулларни муомалага киритиш билан шуғулланиб келган жиноий гуруҳ қилмиши фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ўтказилган тезкор ва махсус операция натижасида уч нафар кимса ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Маълум бўлишича, фуқаролар М.Ю., М.А. ва З.А. олдиндан тил бириктириб, сохта ясалган хорижий валюталарни ҳақиқий пул маблағларига алмаштириб олиш орқали бойлик орттиришни мақсад қилишган.
80 минг сохта доллар ҳақиқийсига алмаштирилаётганда ушланди
Ушбу жиноий тўданинг режаси ҳуқуқ ҳимоячиларининг ўта аниқлик билан олиб борган кузатувлари эвазига чиппакка чиқди. Гуруҳ аъзолари 80 минг миқдоридаги қалбаки АҚШ долларини 40 минг ҳақиқий АҚШ долларига айирбошлашга уриниб, мазкур сохта пулларни сотаётган вақтида воқеа жойида қўлга олинган.
Мазкур фош этилган жиноят иши доирасида жами 120 000 АҚШ доллари миқдоридаги 100 долларлик қалбаки купюралар борлиги аниқланган ва улар ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан расмийлаштириб олинган.
Тошкент вилоятида ўтказилган мазкур йирик тезкор тадбир тафсилотлари ва жиноят ишига оид рақамлар билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Жиноят содир этилган ҳудуд
Тезкор тадбирни ўтказган ташкилот
Қўлга олинган шахслар сони
Мусодара қилинган умумий сохта маблағ
Қўзғатилган Жиноят кодекси моддалари
Ангрен шаҳри (Тошкент вилояти)
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент
3 нафар фуқаро (М.Ю., М.А. ва З.А.)
120 000 АҚШ доллари (100 долларлик купюраларда)
168-модда (Фирибгарлик)
176-модда (Қалбаки пул ясаш, ўтказиш)
Қонун устуворлиги: Жиноятга жазо муқаррар
Қўлга олинган ушбу уч нафар кимсага нисбатан айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли бандлари, яъни 168-модда (фирибгарлик) ҳамда 176-модда (қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш) билан расман жиноят ишлари қўзғатилган.
Ҳуқуқий маълумот: Сохта пул ясаш ва фирибгарлик йўли билан ўзгалар мулкини ўзлаштириш қонунчилигимизда энг оғир жиноятлардан бири ҳисобланади. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан гуруҳнинг бошқа шерикларини аниқлаш ва жиноятнинг барча тафсилотларига ойдинлик киритиш мақсадида чуқурлаштирилган тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Юртимизда содир бўлаётган энг муҳим воқеалар, ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ўтказилаётган тезкор рейдлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…