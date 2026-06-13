Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушланди

·0·Жамият
Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушланди

Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва иқтисодий жиноятларга чек қўйиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тизимли чора-тадбирлар муваффақиятли амалга оширилмоқда. Жумладан, Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида ноқонуний валюта айирбошлаш ва сохта пулларни муомалага киритиш билан шуғулланиб келган жиноий гуруҳ қилмиши фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ўтказилган тезкор ва махсус операция натижасида уч нафар кимса ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Маълум бўлишича, фуқаролар М.Ю., М.А. ва З.А. олдиндан тил бириктириб, сохта ясалган хорижий валюталарни ҳақиқий пул маблағларига алмаштириб олиш орқали бойлик орттиришни мақсад қилишган.

80 минг сохта доллар ҳақиқийсига алмаштирилаётганда ушланди

Ушбу жиноий тўданинг режаси ҳуқуқ ҳимоячиларининг ўта аниқлик билан олиб борган кузатувлари эвазига чиппакка чиқди. Гуруҳ аъзолари 80 минг миқдоридаги қалбаки АҚШ долларини 40 минг ҳақиқий АҚШ долларига айирбошлашга уриниб, мазкур сохта пулларни сотаётган вақтида воқеа жойида қўлга олинган.

Мазкур фош этилган жиноят иши доирасида жами 120 000 АҚШ доллари миқдоридаги 100 долларлик қалбаки купюралар борлиги аниқланган ва улар ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан расмийлаштириб олинган.

Тошкент вилоятида ўтказилган мазкур йирик тезкор тадбир тафсилотлари ва жиноят ишига оид рақамлар билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Жиноят содир этилган ҳудуд

Тезкор тадбирни ўтказган ташкилот

Қўлга олинган шахслар сони

Мусодара қилинган умумий сохта маблағ

Қўзғатилган Жиноят кодекси моддалари

Ангрен шаҳри (Тошкент вилояти)

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент

3 нафар фуқаро (М.Ю., М.А. ва З.А.)

120 000 АҚШ доллари (100 долларлик купюраларда)

168-модда (Фирибгарлик)


176-модда (Қалбаки пул ясаш, ўтказиш)

Қонун устуворлиги: Жиноятга жазо муқаррар

Қўлга олинган ушбу уч нафар кимсага нисбатан айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли бандлари, яъни 168-модда (фирибгарлик) ҳамда 176-модда (қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш) билан расман жиноят ишлари қўзғатилган.

Ҳуқуқий маълумот: Сохта пул ясаш ва фирибгарлик йўли билан ўзгалар мулкини ўзлаштириш қонунчилигимизда энг оғир жиноятлардан бири ҳисобланади. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан гуруҳнинг бошқа шерикларини аниқлаш ва жиноятнинг барча тафсилотларига ойдинлик киритиш мақсадида чуқурлаштирилган тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Юртимизда содир бўлаётган энг муҳим воқеалар, ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ўтказилаётган тезкор рейдлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Бугун, 06:38Божхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБожхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБугун, 06:16Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиИстанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиКеча, 17:32Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиТошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиКеча, 12:35Сурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиСурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиКеча, 12:29Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиАндижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиКеча, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди