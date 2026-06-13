Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...

·12·Жамият
Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...

Видеодан кадр

Пойтахтимиз кўчаларида транспорт воситалари сони ортиб бориши билан бирга, ҳайдовчилардан ўзаро ҳурмат ва сабр-тоқат талаб этилмоқда. Бироқ, афсуски, йўлларда маданият қоидаларини унутиб, арзимаган сабаб туфайли муштлашув даражасигача бораётган шахслар ҳам учраб турибди. Куни кеча ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрининг марказий кўчаларидан бирида икки ҳайдовчи ўртасида содир бўлган даҳшатли муштлашув акс этган видеотасвирлар тарқалди. Видеода автомашина эгаларидан бири иккинчисига узун калтаклар (таёқ) билан ташланиб, ваҳшийларча ҳужум қилгани акс этган ва бу жамоатчилик ўртасида кескин баҳсларга сабаб бўлди.

Ушбу шов-шувли ҳолат тез фурсатда ҳуқуқ-тартибот идораларининг эътиборини тортди ва қоидабузарларнинг шахсига аниқлик киритилди.

Махтумқули кўчасидаги «жанг»: Кимсанлар аниқланди

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) берган расмий маълумотларга кўра, ушбу нохуш воқеа жорий йилнинг 12 июнь куни Яшнобод тумани ҳудудидан ўтувчи Махтумқули кўчасида юз берган.

Йўлни бўлиша олмаслик оқибатида «Cobalt» русумли автомобиль бошқарувида бўлган 1992 йилда туғилган фуқаро Д.Д. ҳамда «Nexia-3» машинаси ҳайдовчиси, 1998 йилда таваллуд топган Ш.А. ўртасида жиддий келишмовчилик юзага келган. Ҳар икки ҳайдовчи ҳам ўзаро тил топишиш ўрнига, ўз уловларидан тушиб, атрофдаги фуқаролар хавфсизлигини мутлақо ўйламай, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаган ҳолда кўчанинг қатнов қисмида ўзаро жанжал ташкил этишган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Яшнобод туманида юз берган мазкур қонунбузарлик тафсилотлари ва кўрилган чоралар билан танишиб чиқишингиз мумкин:

Воқеа содир бўлган ҳудуд ва кўча

Жанжаллашган ҳайдовчилар (Машина русуми ва ёши)

Низонинг келиб чиқиш сабаби

Қўлланилган техник восита

Муносабат ва кўрилган чора

Яшнобод тумани, Махтумқули кўчаси

«Cobalt» — Д.Д. (1992 й.т.)


«Nexia-3» — Ш.А. (1998 й.т.)

Кўчада йўл талашиш ва ўзаро тортишув

Узун таёқ (калтаклар)

Маъмурий баённома тузилиб, судга юборилди

Қонунбузарларга нисбатан жазо муқаррар

Йўл ҳаракати қатнашчиларининг тинчлигини бузган ва транспорт воситаларининг ҳаракатланишига тўсқинлик қилган ушбу шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилди. Мазкур ҳолат юзасидан ҳар икки безори ҳайдовчига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг тегишли моддаси, яъни майда безорилик аломатлари бўйича расмий баённомалар расмийлаштирилди.

ИИББ огоҳлантиради: Жамоат тартибини бузиш ва кўчаларда ўзбошимчалик билан жанжал кўтариш қонунан жавобгарликка сабаб бўлади. Тўпланган барча ҳужжатлар узил-кесил қонуний чора кўрилиши ва айбдорларга тегишли жазо тайинланиши учун суд органига тақдим этилди.

Азиз ҳайдовчилар, йўлларда ҳамиша ҳушёр ва хушмуомала бўлинг, зеро уйда сизни оилангиз кутмоқда! Пойтахтимиздаги энг сўнгги воқеалар, тезкор рейдлар, йўл-транспорт ҳодисалари тафсилотлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ТошкентМахтумқулиЯшнободКобалтНексия-3
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиТуркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиБугун, 12:11АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиБугун, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиБугун, 11:43Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиТуркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиБугун, 11:32Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиМудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиБугун, 11:19Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиШавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди