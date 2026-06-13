Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...
Видеодан кадр
Пойтахтимиз кўчаларида транспорт воситалари сони ортиб бориши билан бирга, ҳайдовчилардан ўзаро ҳурмат ва сабр-тоқат талаб этилмоқда. Бироқ, афсуски, йўлларда маданият қоидаларини унутиб, арзимаган сабаб туфайли муштлашув даражасигача бораётган шахслар ҳам учраб турибди. Куни кеча ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрининг марказий кўчаларидан бирида икки ҳайдовчи ўртасида содир бўлган даҳшатли муштлашув акс этган видеотасвирлар тарқалди. Видеода автомашина эгаларидан бири иккинчисига узун калтаклар (таёқ) билан ташланиб, ваҳшийларча ҳужум қилгани акс этган ва бу жамоатчилик ўртасида кескин баҳсларга сабаб бўлди.
Ушбу шов-шувли ҳолат тез фурсатда ҳуқуқ-тартибот идораларининг эътиборини тортди ва қоидабузарларнинг шахсига аниқлик киритилди.
Махтумқули кўчасидаги «жанг»: Кимсанлар аниқланди
Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) берган расмий маълумотларга кўра, ушбу нохуш воқеа жорий йилнинг 12 июнь куни Яшнобод тумани ҳудудидан ўтувчи Махтумқули кўчасида юз берган.
Йўлни бўлиша олмаслик оқибатида «Cobalt» русумли автомобиль бошқарувида бўлган 1992 йилда туғилган фуқаро Д.Д. ҳамда «Nexia-3» машинаси ҳайдовчиси, 1998 йилда таваллуд топган Ш.А. ўртасида жиддий келишмовчилик юзага келган. Ҳар икки ҳайдовчи ҳам ўзаро тил топишиш ўрнига, ўз уловларидан тушиб, атрофдаги фуқаролар хавфсизлигини мутлақо ўйламай, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаган ҳолда кўчанинг қатнов қисмида ўзаро жанжал ташкил этишган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Яшнобод туманида юз берган мазкур қонунбузарлик тафсилотлари ва кўрилган чоралар билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Воқеа содир бўлган ҳудуд ва кўча
Жанжаллашган ҳайдовчилар (Машина русуми ва ёши)
Низонинг келиб чиқиш сабаби
Қўлланилган техник восита
Муносабат ва кўрилган чора
Яшнобод тумани, Махтумқули кўчаси
• «Cobalt» — Д.Д. (1992 й.т.)
• «Nexia-3» — Ш.А. (1998 й.т.)
Кўчада йўл талашиш ва ўзаро тортишув
Узун таёқ (калтаклар)
Маъмурий баённома тузилиб, судга юборилди
Қонунбузарларга нисбатан жазо муқаррар
Йўл ҳаракати қатнашчиларининг тинчлигини бузган ва транспорт воситаларининг ҳаракатланишига тўсқинлик қилган ушбу шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилди. Мазкур ҳолат юзасидан ҳар икки безори ҳайдовчига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг тегишли моддаси, яъни майда безорилик аломатлари бўйича расмий баённомалар расмийлаштирилди.
ИИББ огоҳлантиради: Жамоат тартибини бузиш ва кўчаларда ўзбошимчалик билан жанжал кўтариш қонунан жавобгарликка сабаб бўлади. Тўпланган барча ҳужжатлар узил-кесил қонуний чора кўрилиши ва айбдорларга тегишли жазо тайинланиши учун суд органига тақдим этилди.
Азиз ҳайдовчилар, йўлларда ҳамиша ҳушёр ва хушмуомала бўлинг, зеро уйда сизни оилангиз кутмоқда! Пойтахтимиздаги энг сўнгги воқеалар, тезкор рейдлар, йўл-транспорт ҳодисалари тафсилотлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…