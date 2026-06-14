Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу видео минглаб инсонларни бефарқ қолдирмади. Унда кичкина она қуш ўз тухумларини ҳимоя қилиш учун яқинлашиб келаётган трактор қаршисига чиқиб, йўлини тўсишга уринаётгани акс этган.
Кадрлар давомида қуш ҳеч қандай қўрқувни сезмай, улкан техника қаршисида ҳам ортга чекинмасдан туриб олади. Унинг бу ҳаракати томошабинларга чуқур таъсир қолдириб, она меҳрининг нақадар кучли эканини яна бир бор исботлайди.
Мазкур ҳолат кўплаб фойдаланувчилар томонидан ҳайрат ва ҳурмат билан қарши олинмоқда. Кўпчилик изоҳларда ҳатто энг кичик жонзот ҳам ўз фарзандлари учун жонини аямайдиган даражада жасур бўлишини таъкидламоқда.
…