Урганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетди

·0·Жамият
Урганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетди

Урганч шаҳри кўчалари бўйлаб катта тезликда ҳаракатланган Cobalt 12 июн куни соат 17:59 да шаҳар марказидаги Coffelitto қаҳвахонасига бориб урилиб, ичкарига кириб кетди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган тасвирларда катта тезликда ҳаракатланиб келаётган Cobalt светафорнинг тўхташ ишорасига амал қилмасдан чорраҳадан ўтиб, қаҳвахона томонга йўналгани ва дахшатли авария содир этгани кўринади.

Шунингдек, қаҳвахонагача бўлган масофада Cobalt'нинг тезлиги пасаймаганини ҳам кўриш мумкин.

Ҳодиса оқибатида қаҳвахонанинг икки ходими жиддий жароҳатланган. Улардан бири бахтли тасодиф туфайлигина тирик қолган. Аммо жағ ва бўйин қисмларидан жиддий жароҳат олган.

Ҳозирча ҳодиса ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиФарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиБугун, 16:08Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиБугун, 12:10Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиТрактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиБугун, 12:00Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Бугун, 10:01Тез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиТез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиБугун, 09:48Тошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилиндиТошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилиндиБугун, 07:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди