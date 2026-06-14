Йўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилди

·0·Жамият
Йўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилди

Бу йил ҳам сўнгги йилларда бўлгани каби Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларида чигирткалар босқини кузатилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда А-380 йўлининг Бухородан ўтган қисмида олинган видеолар тарқалди, бу видеоларда автомобиллар ташқи қисми ва бинолар деворлари чигирткалар билан қопланганини кўриш мумкин.

Ўзбекистон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги бу видеоларга муносабат билдириб, мазкур ҳолат чигирткаларнинг ҳар йили кузатиладиган мавсумий кўчиши билан боғлиқ вазият бўлиб, локал тусга эгалиги, ҳудудларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига зарар етмаганини маълум қилди.

Хабарда бу ҳудудлардаги чигирткалар билан боғлиқ вазият вазирлик ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан тўлиқ назоратга олингани, “хавотирга ўрин йўқлиги” қайд этилган.

Бу борада ҳар йили Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги ҳамда бошқа дахлдор ташкилотлар ҳамкорлигида ҳудудларда мавсум олди ва мавсум даврида кимёвий ишловлар олиб борилиши эслатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиУрганч марказида даҳшат: Cobalt қаҳвахонага кириб кетдиБугун, 16:17Фарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиФарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлдиБугун, 16:08Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиБугун, 12:10Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиТрактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиБугун, 12:00Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Бугун, 10:01Тез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиТез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиБугун, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди