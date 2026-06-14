Йўллар чигирткалар билан қопланди: вазият юзасидан изоҳ берилди
Бу йил ҳам сўнгги йилларда бўлгани каби Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларида чигирткалар босқини кузатилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда А-380 йўлининг Бухородан ўтган қисмида олинган видеолар тарқалди, бу видеоларда автомобиллар ташқи қисми ва бинолар деворлари чигирткалар билан қопланганини кўриш мумкин.
Ўзбекистон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги бу видеоларга муносабат билдириб, мазкур ҳолат чигирткаларнинг ҳар йили кузатиладиган мавсумий кўчиши билан боғлиқ вазият бўлиб, локал тусга эгалиги, ҳудудларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига зарар етмаганини маълум қилди.
Хабарда бу ҳудудлардаги чигирткалар билан боғлиқ вазият вазирлик ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан тўлиқ назоратга олингани, “хавотирга ўрин йўқлиги” қайд этилган.
Бу борада ҳар йили Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги ҳамда бошқа дахлдор ташкилотлар ҳамкорлигида ҳудудларда мавсум олди ва мавсум даврида кимёвий ишловлар олиб борилиши эслатилган.
…