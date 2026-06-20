Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!
Адлия вазирлиги томонидан Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги «Авиасозлар» (Кадишева) бозорида кутилмаган ва жуда муҳим ижтимоий тажриба ўтказилди. Мақсад — аҳолининг кибержиноятчилик ва замонавий фирибгарлик тузоқларига нисбатан ҳушёрлик даражасини амалда текшириш эди.
Ташкилотчилар фуқароларга «автомобиль ютиб олдингиз» деган жозибали баҳона билан яқинлашиб, уларнинг телефонларига келган СМС-кодни тақдим этишни сўрашган. Афсустки, тадқиқот натижалари анча хавотирли бўлиб чиқди.
Ижтимоий тажриба натижалари рақамларда
Сўровда жами 62 нафар фуқаро иштирок этди. Уларнинг фирибгарлик тузоғига бўлган муносабати қуйидагича тақсимланди:
Кўрсаткич
Фуқаролар сони
Фоиз улуши
Ҳолат тавсифи
Ишонч билдирганлар
28 нафар
45%
Маҳфий СМС-кодни бегоналарга ҳеч қандай шубҳасиз бемалол тақдим этишди.
Ҳушёрлик кўрсатганлар
29 нафар
47%
Хавфни сезиб, маълумотларни беришдан қатъий бош тортишди.
Қийналганлар
5 нафар
8%
Смартфондан фойдаланиш кўникмаси йўқлиги сабабли операцияни бажара олишмади.
Адлия вазирлиги жиддий огоҳлантиради!
Ушбу оддийгина СМС-код ортида қандай улкан хавф турганини кўпчилик ҳали ҳам тўлиқ англаб етмаяпти. Вазирлик фуқаролардан яна бир бор қуйидаги олтин қоидага қатъий амал қилишни сўрайди:
«Телефонга келган СМС-кодни бегоналарга юбориш ёки айтиш — фирибгарларга сизнинг шахсий маълумотларингиз ва банк ҳисоб рақамларингизга тўлиқ кириш имконини беради. Бу худди уйингиз калитини кўчадаги бегона одамга ўз қўлингиз билан топширишдек гап».
Хулоса: «Текин пишлоқ фақат қопқонда бўлади»
Ўтказилган тажриба шуни кўрсатдики, кутилмаган совғалар ёки катта ютуқлар ҳақидаги ваъдалар одамларнинг ҳушёрлигини осонгина сўндира олади. Рақамли дунёда хавфсизликни таъминлаш учун нафақат кучли антивирус дастурлари, балки биринчи навбатда ички ҳушёрлик зарур.
Ҳеч қачон, ҳеч қандай ташкилот ходими ниқобидаги шахсга (ҳатто у ўзини банк ёки давлат органи вакили деб таништирса ҳам) СМС орқали келган махфий кодларни айтманг! Сибермаконда ҳушёр бўлинг, фирибгарларга имкон берманг.
…