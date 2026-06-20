Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!

·0·Жамият
Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!

Адлия вазирлиги томонидан Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги «Авиасозлар» (Кадишева) бозорида кутилмаган ва жуда муҳим ижтимоий тажриба ўтказилди. Мақсад — аҳолининг кибержиноятчилик ва замонавий фирибгарлик тузоқларига нисбатан ҳушёрлик даражасини амалда текшириш эди.

Ташкилотчилар фуқароларга «автомобиль ютиб олдингиз» деган жозибали баҳона билан яқинлашиб, уларнинг телефонларига келган СМС-кодни тақдим этишни сўрашган. Афсустки, тадқиқот натижалари анча хавотирли бўлиб чиқди.

Ижтимоий тажриба натижалари рақамларда

Сўровда жами 62 нафар фуқаро иштирок этди. Уларнинг фирибгарлик тузоғига бўлган муносабати қуйидагича тақсимланди:

Кўрсаткич

Фуқаролар сони

Фоиз улуши

Ҳолат тавсифи

Ишонч билдирганлар

28 нафар

45%

Маҳфий СМС-кодни бегоналарга ҳеч қандай шубҳасиз бемалол тақдим этишди.

Ҳушёрлик кўрсатганлар

29 нафар

47%

Хавфни сезиб, маълумотларни беришдан қатъий бош тортишди.

Қийналганлар

5 нафар

8%

Смартфондан фойдаланиш кўникмаси йўқлиги сабабли операцияни бажара олишмади.

Адлия вазирлиги жиддий огоҳлантиради!

Ушбу оддийгина СМС-код ортида қандай улкан хавф турганини кўпчилик ҳали ҳам тўлиқ англаб етмаяпти. Вазирлик фуқаролардан яна бир бор қуйидаги олтин қоидага қатъий амал қилишни сўрайди:

«Телефонга келган СМС-кодни бегоналарга юбориш ёки айтиш — фирибгарларга сизнинг шахсий маълумотларингиз ва банк ҳисоб рақамларингизга тўлиқ кириш имконини беради. Бу худди уйингиз калитини кўчадаги бегона одамга ўз қўлингиз билан топширишдек гап».

Хулоса: «Текин пишлоқ фақат қопқонда бўлади»

Ўтказилган тажриба шуни кўрсатдики, кутилмаган совғалар ёки катта ютуқлар ҳақидаги ваъдалар одамларнинг ҳушёрлигини осонгина сўндира олади. Рақамли дунёда хавфсизликни таъминлаш учун нафақат кучли антивирус дастурлари, балки биринчи навбатда ички ҳушёрлик зарур.

Ҳеч қачон, ҳеч қандай ташкилот ходими ниқобидаги шахсга (ҳатто у ўзини банк ёки давлат органи вакили деб таништирса ҳам) СМС орқали келган махфий кодларни айтманг! Сибермаконда ҳушёр бўлинг, фирибгарларга имкон берманг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиҚорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиБугун, 15:59Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиБугун, 15:40Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиКредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиБугун, 14:18Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Бугун, 11:54Бўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБугун, 11:29Самарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиСамарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда