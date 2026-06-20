Қармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашди

·0·Жамият
Қармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашди

Балиқ овлашда омади юришмаган бир амаки кутилмаган қарор қабул қилиб, ўз ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборди. У балиқ тутиш ўрнига уларни боқишни бошлади ва вақт ўтиши билан сув ости жонзотларининг энг яқин дўстига айланди.

Аввалига у ўлжа сифатида олиб келган емларини шунчаки сувга ташлаб юборган. Аммо орадан кўп ўтмай, балиқлар унинг олдига яқинлашиб, ундан қўрқмайдиган бўлиб қолган. Шундан сўнг амаки уларни мунтазам равишда боқишни бошлади.

Энди у сув бўйига келиб қўл силкиса кифоя — балиқлар дарҳол унинг ёнига сузиб келади. Уларни қошиқ ёрдамида боқади, балиқлар эса худди навбат кутаётгандек тинч туриб овқатини кутади.

Қизиғи шундаки, балиқлар жуда хотиржам ва итоаткор бўлиб қолган. Амаки уларни бемалол силайди, ҳатто қўлига олиб эркаласа ҳам улар қочмайди. Айрим балиқларнинг вазни эса беш килограммгача етади.

Вақт ўтиши билан бу инсон балиқлар учун гўё меҳрибон бир отага айланди. У ҳар куни уларни боқади, улар билан “мулоқот” қилади ва шу орқали ҳаётдан завқ олади. Энг муҳими эса — у энди ўзини ёлғиз ҳис қилмайди.

Бу воқеа нафақат кулгили, балки инсон ва табиат ўртасидаги самимий боғлиқликни ҳам яққол намоён этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиСирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиБугун, 20:44Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиБугун, 20:28Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаЭнди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаБугун, 20:23Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБугун, 17:44Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБугун, 17:35Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириТошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда