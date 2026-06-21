Тўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентдаги тўйхоналардан бирида эрталабки ошга йиғилган меҳмонлар кутилмаганда суҳбатни бир четга суриб қўйди. Сабаб эса битта — Ўзбекистон — Колумбия учрашуви!
Катта экранга тикилган юзлар, жимиб қолган давралар ва юрак уришлари бир маромда — барчанинг қалби майдонда, терма жамоамиз билан бирга эди. Кимдир қошиқни қўлида ушлаб қолган, яна кимдир гапини тугатишни ҳам унутган — футбол ўша онларда ҳаммани бирлаштирди.
Бугун ким қаерда бўлишидан қатъи назар — уйда, ишда ёки тўйда — эътибор фақат битта жойда жам бўлди: Ўзбекистон терма жамоаси ўйинида.
Ана шундай лаҳзалар футбол оддий ўйин эмас, балки миллионлаб инсонларни бирлаштира оладиган улкан куч эканини яна бир бор исботлайди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…