Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилди
Давлат хавфсизлик хизмати ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида Самарқанд вилоятида ўтказилган тезкор тадбир давомида гиёҳвандлик воситалари савдоси билан боғлиқ ҳолат аниқланди.
Маълум қилинишича, Ургут туманида яшовчи 1990, 1998 ва 2008 йилларда туғилган уч нафар маҳаллий фуқаро 2 килограмм 80 грамм гашиш моддасини шартли харидорга 27,4 минг АҚШ долларига сотаётган пайтда ушланган.
Тезкор тадбир вақтида гиёҳвандлик воситаси ва бошқа ашёвий далиллар расмийлаштириб олинган. Ушланган шахслардан бири муқаддам айнан гиёҳвандлик воситалари савдоси билан боғлиқ жиноят учун судлангани ҳам аниқланган.
Ҳозирда уч нафар гумонланувчига нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Амалдаги қонунчиликка кўра, бундай жиноят учун 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган.
…