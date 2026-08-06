Виндскрибе Windows фойдаланувчилари учун махфийлик скриптини чиқарди
Виндскрибе Windows фойдаланувчилари учун яширин Глобал Девисе Идентифиер (ГДИД) қурилма идентификаторини ўчиришга мўлжалланган бепул ва очиқ кодли деГДИД утилитасини тақдим этди. ПоверShell орқали администратор ҳуқуқлари билан ишга тушириладиган восита ГДИДни аниқлаш, уни диагностика журналларида яшириш, мавжуд ёзувларни ўчириш ва янгиларининг яратилишига тўсқинлик қилиш имконини беради.
Машҳур VPN хизматларини ишлаб чиқувчи Виндскрибе компанияси Windows операцион тизимидаги яширин Глобал Девисе Идентифиер (ГДИД) қурилма идентификаторини ўчиришга мўлжалланган бепул ва очиқ кодли деГДИД утилитасини тақдим этди. Ушбу восита фойдаланувчиларга тизимдаги доимий рақамли изларни бартараф этиш ва шахсий маълумотлар хавфсизлигини ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу махсус скриптнинг яратилишига АҚШда юз берган жиноий иш сабаб бўлган. Оммавий ахборот воситалари тарқатган маълумотларга кўра, ҳуқуқ-тартибот идоралари, жумладан ФҚБга гумон қилинган хакернинг шахсини аниқлашда айнан ана шу ГДИД идентификатори ёрдам берган.
Яширин идентификатор ва хавфсизлик масалалариМазкур ҳолат расмий тергов доирасида юз берганига қарамай, Виндскрибе мутахассислари стандарт Windows воситалари ёрдамида ўчириб бўлмайдиган доимий қурилма идентификаторининг мавжудлиги фойдаланувчиларнинг махфийлиги нуқтаи назаридан жиддий саволларни келтириб чиқаришини таъкидламоқда. ГДИД — бу Microsoft хизматлари томонидан фойдаланиладиган ва қурилмада локал тарзда сақланадиган ноёб рақамли белги ҳисобланади.
Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, оддий фойдаланувчи операцион тизимнинг стандарт созламалари орқали ушбу идентификаторни ўчириб қўйиши ёки унинг қайта яратилишига тақиқ қўйиши мутлақо мумкин эмас. Айнан шунинг учун ҳам мустақил дастурчилар муаммони ҳал қилишга қаратилган махсус ечимни ишлаб чиқишга қарор қилишган.
деГДИД утилитаси қандай ишлайдиЯнги деГДИД скрипти ПоверShell орқали администратор ҳуқуқлари билан ишга туширилади. У компьютерда мазкур идентификатор бор-йўқлигини текшириш, уни диагностика журналларида яшириш, мавжуд ёзувларни ўчириб ташлаш ҳамда янгилари яратилишининг олдини олиш имконини беради. Зарур бўлганда тизимнинг стандарт ҳолатини ҳам тиклаш мумкин.
Ушбу мақсадларга эришиш учун дастур локал ГДИД калитларини ўчириб ташлайди, тегишли реестр бўлимларига кириш ҳуқуқларини ўзгартиради ва Windows тизимининг қурилмани рўйхатдан ўтказиш учун масъул бўлган ички Microsoft ДевисеАдд хизматига мурожаатларини блоклайди.
Муҳим чекловлар ва хатарларДастурчилар тўлиқ ҳимоя режими Windows'нинг айрим функцияларига таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Қурилмани рўйхатдан ўтказиш блоклангандан сўнг, Microsoft аккаунти ва тизимнинг онлайн имкониятлари билан боғлиқ баъзи хизматлар нотекис ишлаши ёки умуман фаолиятини тўхтатиши мумкин.
Шунингдек, деГДИД аллақачон Microsoft серверларига узатиб бўлинган идентификаторларни ўчириб ташлай олмайди. Қолаверса, ушбу восита доменга уланган ёки марказлаштирилган тарзда бошқариладиган корпоратив компьютерларни қўллаб-қувватламайди. Ҳозирча Microsoft компанияси ушбу дастурнинг чиқарилиши ва Windows тизимида идентификаторни ўчириб бўлмаслиги ҳақидаги танқидларга ҳеч қандай изоҳ бермади.
…