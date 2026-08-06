Виндскрибе Windows фойдаланувчилари учун махфийлик скриптини чиқарди

·32·Техно
Виндскрибе Windows фойдаланувчилари учун махфийлик скриптини чиқарди
Қисқача

Виндскрибе Windows фойдаланувчилари учун яширин Глобал Девисе Идентифиер (ГДИД) қурилма идентификаторини ўчиришга мўлжалланган бепул ва очиқ кодли деГДИД утилитасини тақдим этди. ПоверShell орқали администратор ҳуқуқлари билан ишга тушириладиган восита ГДИДни аниқлаш, уни диагностика журналларида яшириш, мавжуд ёзувларни ўчириш ва янгиларининг яратилишига тўсқинлик қилиш имконини беради.

Машҳур VPN хизматларини ишлаб чиқувчи Виндскрибе компанияси Windows операцион тизимидаги яширин Глобал Девисе Идентифиер (ГДИД) қурилма идентификаторини ўчиришга мўлжалланган бепул ва очиқ кодли деГДИД утилитасини тақдим этди. Ушбу восита фойдаланувчиларга тизимдаги доимий рақамли изларни бартараф этиш ва шахсий маълумотлар хавфсизлигини ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу махсус скриптнинг яратилишига АҚШда юз берган жиноий иш сабаб бўлган. Оммавий ахборот воситалари тарқатган маълумотларга кўра, ҳуқуқ-тартибот идоралари, жумладан ФҚБга гумон қилинган хакернинг шахсини аниқлашда айнан ана шу ГДИД идентификатори ёрдам берган.

Яширин идентификатор ва хавфсизлик масалалари

Мазкур ҳолат расмий тергов доирасида юз берганига қарамай, Виндскрибе мутахассислари стандарт Windows воситалари ёрдамида ўчириб бўлмайдиган доимий қурилма идентификаторининг мавжудлиги фойдаланувчиларнинг махфийлиги нуқтаи назаридан жиддий саволларни келтириб чиқаришини таъкидламоқда. ГДИД — бу Microsoft хизматлари томонидан фойдаланиладиган ва қурилмада локал тарзда сақланадиган ноёб рақамли белги ҳисобланади.

Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, оддий фойдаланувчи операцион тизимнинг стандарт созламалари орқали ушбу идентификаторни ўчириб қўйиши ёки унинг қайта яратилишига тақиқ қўйиши мутлақо мумкин эмас. Айнан шунинг учун ҳам мустақил дастурчилар муаммони ҳал қилишга қаратилган махсус ечимни ишлаб чиқишга қарор қилишган.

деГДИД утилитаси қандай ишлайди

Янги деГДИД скрипти ПоверShell орқали администратор ҳуқуқлари билан ишга туширилади. У компьютерда мазкур идентификатор бор-йўқлигини текшириш, уни диагностика журналларида яшириш, мавжуд ёзувларни ўчириб ташлаш ҳамда янгилари яратилишининг олдини олиш имконини беради. Зарур бўлганда тизимнинг стандарт ҳолатини ҳам тиклаш мумкин.

Ушбу мақсадларга эришиш учун дастур локал ГДИД калитларини ўчириб ташлайди, тегишли реестр бўлимларига кириш ҳуқуқларини ўзгартиради ва Windows тизимининг қурилмани рўйхатдан ўтказиш учун масъул бўлган ички Microsoft ДевисеАдд хизматига мурожаатларини блоклайди.

Муҳим чекловлар ва хатарлар

Дастурчилар тўлиқ ҳимоя режими Windows'нинг айрим функцияларига таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Қурилмани рўйхатдан ўтказиш блоклангандан сўнг, Microsoft аккаунти ва тизимнинг онлайн имкониятлари билан боғлиқ баъзи хизматлар нотекис ишлаши ёки умуман фаолиятини тўхтатиши мумкин.

Шунингдек, деГДИД аллақачон Microsoft серверларига узатиб бўлинган идентификаторларни ўчириб ташлай олмайди. Қолаверса, ушбу восита доменга уланган ёки марказлаштирилган тарзда бошқариладиган корпоратив компьютерларни қўллаб-қувватламайди. Ҳозирча Microsoft компанияси ушбу дастурнинг чиқарилиши ва Windows тизимида идентификаторни ўчириб бўлмаслиги ҳақидаги танқидларга ҳеч қандай изоҳ бермади.

WindowsВиндскрибеVPNХавфсизликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди