Лука Модрич Рафаел Леаонинг Миландаги келажаги ҳақида фикр билдирди

·35·Спорт
Лука Модрич Рафаел Леаонинг Миландаги келажаги ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Лука Модрич Рафаел Леаонинг Миланда қолишини исташини билдириб, португалиялик ҳужумчи ўзи учун энг тўғри қарорни танлашга етарлича етук эканини таъкидлади. Модричнинг сўзларига кўра, Леао мухлислар ва клуб уни қанчалик қадрлашини билади ҳамда Милан учун бор кучини бериши керак.

Милан жамоасининг тажрибали яримҳимоячиси Лука Модрич португалиялик ҳужумчи Рафаел Леаонинг клубдаги келажаги борасиз ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар қилишича, тажрибали футболчи жамоадошининг ўз тақдирини ўзи ҳал қилишга етарлича етук эканини таъкидлаб, унинг жамоада қолишини исташини яшириб ўтирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер ойнасининг энг қизғин палласида Рафаел Леаонинг келажаги борасидаги тахминлар тўхтамаяпти. 2025/26 йилги мавсум якунида португалиялик футболчи янги синовларни бошдан кечиришга тайёрлигини билдирган эди. Милан ҳужум чизиғининг етти йилдан бери асосий таянчи бўлиб келаётган вингернинг бу қарори жамоа мухлислари ва раҳбариятини ўйлантириб қўйганди.

Модричнинг маслаҳат беришдан бош тортиши ва Леаога ишончи

Лука Модрич жамоадошининг шахсий қарорларига ҳурмат билан ёндашган ҳолда унга босим ўтказмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Рафа ўзи учун нима яхшироқ эканини яхши тушунади ва клуб уни қанчалик қадрлашини билади.

«Мен унга маслаҳат бермоқчи эмасман. Рафа ўзи учун нима энг тўғри эканини билиш учун етарлича етук», — дея таъкидлади Модрич. Унинг қўшимча қилишича, футболчи мухлислар ва клуб уни қанчалик севишини англайди, шунчаки қаттиқ меҳнат қилиб, Милан учун доимгидек бор кучини бериши керак.

Жароҳатлар ва янги мавсумдаги умидлар

Лука Модрич ўтган мавсум Рафаел Леао учун унчалик маҳсулдор келмаганини тан олди. Вингер бир нечта жароҳатлар сабабли ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатини сақлаб қола олмаганди. Бироқ, хорватиялик яримҳимоячининг фикрича, тўлиқ соғлом ва эътиборини жамлаган Леао билан бирга ўйнаш жамоа учун катта мотивация ҳисобланади.

Милан бу мавсум Чемпионлар лигасининг молиявий ва спорт имтиёзларидан маҳрум ҳолда ҳаракат қилишига тўғри келаётган бир пайтда, энг яхши спорт формасидаги Леаонинг жамоада қолиши клуб учун муҳим аҳамият касб этади. Модрич агар у қолса, бу ҳамма учун фантастик ҳолат бўлишини, чунки Рафа ўзининг энг юқори чўққисида дунёнинг энг кучли футболчиларидан бири эканини қайд этди.

Бош мураббийнинг муносабати

Модричнинг бу баёнотлари бош мураббий Рубен Аморим ҳам вингернинг келажаги ҳақида фикр билдиришга мажбур бўлган бир пайтга тўғри келди. Аввалги хабарларга қарамай, Австралиядаги мавсумолди йиғини чоғида Аморим португалиялик юлдуз Россонери лойиҳасига тўлақонли содиқлигини таъкидлади.

Аморимнинг сўзларига кўра, барча футболчилар, жумладан Леао ҳам жуда яхши ишламоқда. Рафа Милан каби буюк клубда ўйнаётганидан бахтиёр бўлиши кераклигини таъкидлаган бош мураббий унинг мотивацияси юқори эканини қўшимча қилди.

Лука МодричРафаел ЛеаоМиланА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)