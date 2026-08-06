Лука Модрич Рафаел Леаонинг Миландаги келажаги ҳақида фикр билдирди
Лука Модрич Рафаел Леаонинг Миланда қолишини исташини билдириб, португалиялик ҳужумчи ўзи учун энг тўғри қарорни танлашга етарлича етук эканини таъкидлади. Модричнинг сўзларига кўра, Леао мухлислар ва клуб уни қанчалик қадрлашини билади ҳамда Милан учун бор кучини бериши керак.
Милан жамоасининг тажрибали яримҳимоячиси Лука Модрич португалиялик ҳужумчи Рафаел Леаонинг клубдаги келажаги борасиз ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар қилишича, тажрибали футболчи жамоадошининг ўз тақдирини ўзи ҳал қилишга етарлича етук эканини таъкидлаб, унинг жамоада қолишини исташини яшириб ўтирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер ойнасининг энг қизғин палласида Рафаел Леаонинг келажаги борасидаги тахминлар тўхтамаяпти. 2025/26 йилги мавсум якунида португалиялик футболчи янги синовларни бошдан кечиришга тайёрлигини билдирган эди. Милан ҳужум чизиғининг етти йилдан бери асосий таянчи бўлиб келаётган вингернинг бу қарори жамоа мухлислари ва раҳбариятини ўйлантириб қўйганди.
Модричнинг маслаҳат беришдан бош тортиши ва Леаога ишончиЛука Модрич жамоадошининг шахсий қарорларига ҳурмат билан ёндашган ҳолда унга босим ўтказмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Рафа ўзи учун нима яхшироқ эканини яхши тушунади ва клуб уни қанчалик қадрлашини билади.
«Мен унга маслаҳат бермоқчи эмасман. Рафа ўзи учун нима энг тўғри эканини билиш учун етарлича етук», — дея таъкидлади Модрич. Унинг қўшимча қилишича, футболчи мухлислар ва клуб уни қанчалик севишини англайди, шунчаки қаттиқ меҳнат қилиб, Милан учун доимгидек бор кучини бериши керак.
Жароҳатлар ва янги мавсумдаги умидларЛука Модрич ўтган мавсум Рафаел Леао учун унчалик маҳсулдор келмаганини тан олди. Вингер бир нечта жароҳатлар сабабли ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатини сақлаб қола олмаганди. Бироқ, хорватиялик яримҳимоячининг фикрича, тўлиқ соғлом ва эътиборини жамлаган Леао билан бирга ўйнаш жамоа учун катта мотивация ҳисобланади.
Милан бу мавсум Чемпионлар лигасининг молиявий ва спорт имтиёзларидан маҳрум ҳолда ҳаракат қилишига тўғри келаётган бир пайтда, энг яхши спорт формасидаги Леаонинг жамоада қолиши клуб учун муҳим аҳамият касб этади. Модрич агар у қолса, бу ҳамма учун фантастик ҳолат бўлишини, чунки Рафа ўзининг энг юқори чўққисида дунёнинг энг кучли футболчиларидан бири эканини қайд этди.
Бош мураббийнинг муносабатиМодричнинг бу баёнотлари бош мураббий Рубен Аморим ҳам вингернинг келажаги ҳақида фикр билдиришга мажбур бўлган бир пайтга тўғри келди. Аввалги хабарларга қарамай, Австралиядаги мавсумолди йиғини чоғида Аморим португалиялик юлдуз Россонери лойиҳасига тўлақонли содиқлигини таъкидлади.
Аморимнинг сўзларига кўра, барча футболчилар, жумладан Леао ҳам жуда яхши ишламоқда. Рафа Милан каби буюк клубда ўйнаётганидан бахтиёр бўлиши кераклигини таъкидлаган бош мураббий унинг мотивацияси юқори эканини қўшимча қилди.
…