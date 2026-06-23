Ўзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилди
Ветнам ҳукумати мамлакатга келаётган барча чет эл фуқаролари учун мажбурий электрон рўйхатдан ўтиш тартибини жорий қилди. Янги қоида 22 июндан кучга кирган бўлиб, у Ветнамга саёҳат қиладиган Ўзбекистон фуқароларига ҳам татбиқ этилади.
Ветнам Социалистик Республикаси Иммиграция хизмати маълумотига кўра, эндиликда мамлакатга киришни режалаштираётган ҳар бир йўловчи сафардан олдин махсус электрон шаклни тўлдириши шарт.
Мазкур талаб Uzbekistan Airways авиакомпаниясининг 23 июнда амалга ошириладиган HY561 рейсидан бошлаб қўлланилади.
Йўловчилар Ветнамга учишдан олдин расмий электрон портал орқали Pre-Arrival Information шаклини тўлдириши лозим. Ариза мамлакат чегарасини кесиб ўтишдан камида 72 соат аввал юборилиши керак.
Электрон рўйхатдан ўтиш жараёни якунлангач, тизим томонидан тақдим этиладиган QR-кодни смартфонда сақлаб қўйиш ёки қоғозга чиқариб олиш тавсия этилади.
Ушбу QR-код Ветнам чегара назоратидан ўтиш вақтида ходимлар томонидан талаб қилиниши мумкин. Шу сабабли уни сафар давомида осон топиладиган жойда сақлаш муҳим.
Авиаташувчи йўловчиларни сафар олдидан барча зарур ҳужжатларни расмийлаштиришга ва янги талабларни олдиндан бажаришга чақирди.
Ветнамга боришни режалаштираётган фуқаролар чегарада ортиқча муаммоларга дуч келмаслик учун электрон шаклни белгиланган муддатда тўлдириб, QR-кодни олдиндан тайёрлаб қўйиши лозим.
…