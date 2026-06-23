Ўзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилди

·27·Жамият
Ўзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилди

Ветнам ҳукумати мамлакатга келаётган барча чет эл фуқаролари учун мажбурий электрон рўйхатдан ўтиш тартибини жорий қилди. Янги қоида 22 июндан кучга кирган бўлиб, у Ветнамга саёҳат қиладиган Ўзбекистон фуқароларига ҳам татбиқ этилади.

Ветнам Социалистик Республикаси Иммиграция хизмати маълумотига кўра, эндиликда мамлакатга киришни режалаштираётган ҳар бир йўловчи сафардан олдин махсус электрон шаклни тўлдириши шарт.

Мазкур талаб Uzbekistan Airways авиакомпаниясининг 23 июнда амалга ошириладиган HY561 рейсидан бошлаб қўлланилади.

Йўловчилар Ветнамга учишдан олдин расмий электрон портал орқали Pre-Arrival Information шаклини тўлдириши лозим. Ариза мамлакат чегарасини кесиб ўтишдан камида 72 соат аввал юборилиши керак.

Электрон рўйхатдан ўтиш жараёни якунлангач, тизим томонидан тақдим этиладиган QR-кодни смартфонда сақлаб қўйиш ёки қоғозга чиқариб олиш тавсия этилади.

Ушбу QR-код Ветнам чегара назоратидан ўтиш вақтида ходимлар томонидан талаб қилиниши мумкин. Шу сабабли уни сафар давомида осон топиладиган жойда сақлаш муҳим.

Авиаташувчи йўловчиларни сафар олдидан барча зарур ҳужжатларни расмийлаштиришга ва янги талабларни олдиндан бажаришга чақирди.

Ветнамга боришни режалаштираётган фуқаролар чегарада ортиқча муаммоларга дуч келмаслик учун электрон шаклни белгиланган муддатда тўлдириб, QR-кодни олдиндан тайёрлаб қўйиши лозим.

ВьетнамЎзбекистонЎзбекистон Ҳаво Йўллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушландиҚаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушландиБугун, 12:08Бўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилдиБўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилдиБугун, 12:05«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилдиБугун, 10:38Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиБугун, 10:07Сергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқдаСергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқдаКеча, 17:42Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларҲафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларКеча, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди