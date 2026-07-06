Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилди
Андижон вилоятининг Асака туманида турмуш ўртоғини мактаб биноси ичида пичоқлаб ўлдирган эркакка нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Суд қарорига кўра, у 19 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Суд материалларида қайд этилишича, эр-хотин ўртасида узоқ вақт давомида оилавий келишмовчиликлар давом этган. Низолар сабаб аёл бир неча марта фарзандларини олиб, ота-онасининг уйига кетган. Эркак эса муносабатларни сақлаб қолиш мақсадида ўзи яшаб турган уйни нотариал тартибда турмуш ўртоғи номига расмийлаштириб берган. Бироқ бу ҳам оиладаги зиддиятларни бартараф эта олмаган.
Судланувчининг кўрсатмасига кўра, кейинчалик турмуш ўртоғи уй ўз номида эканини ва уни сотиши мумкинлигини айтган. Эркак бир неча бор аёлини уйга қайтишга кўндиришга уринганини, аммо бу ҳаракатлари натижа бермаганини билдирган.
Тергов маълумотларига кўра, воқеа куни у бозордан кийим-кечак ҳамда рўзғор учун хўжалик пичоғи харид қилган. Кейин онаси қўнғироқ қилиб, турмуш ўртоғи уйни харидорларга кўрсатиш учун келганини айтгач, у аёл билан гаплашиш мақсадида мактабга йўл олган.
Фожиа 27 январь куни соат 15:30 атрофида Асака туманидаги мактаб бинода содир бўлган. Мактаб коридорида бошланган суҳбат тез орада жанжалга айланган. Натижада эркак ўзи билан олиб келган хўжалик пичоғи билан аёлга бир неча марта тан жароҳати етказган. Оғир жароҳатлар оқибатида жабрланувчи воқеа жойида вафот этган.
Судда берган кўрсатмасида эркак:
«У гапларимни эшитиш ўрнига яна ҳақорат қилди. Кейин жаҳл устида унга қандай қилиб пичоқ урганимни билмайман. Шундан кейин ҳеч нарсани эслай олмайман. Кўзимни очганимда шифохонада эдим», — деган.
Ҳодисадан кейин судланувчи уйига қайтиб, ўз жонига қасд қилишга уринган. Уни акаси кўриб қолиб, зудлик билан шифохонага олиб борган. Шифокорлар томонидан кўрсатилган тезкор тиббий ёрдам туфайли унинг ҳаёти сақлаб қолинган.
Суд қарорига мувофиқ, О.У. Жиноят кодексининг 97-моддаси иккинчи қисми «j», «i» ва «l» бандлари билан айбдор деб топилиб, 19 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинди.
…