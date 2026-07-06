Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилди

·0·Жамият
Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилди

Андижон вилоятининг Асака туманида турмуш ўртоғини мактаб биноси ичида пичоқлаб ўлдирган эркакка нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Суд қарорига кўра, у 19 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Суд материалларида қайд этилишича, эр-хотин ўртасида узоқ вақт давомида оилавий келишмовчиликлар давом этган. Низолар сабаб аёл бир неча марта фарзандларини олиб, ота-онасининг уйига кетган. Эркак эса муносабатларни сақлаб қолиш мақсадида ўзи яшаб турган уйни нотариал тартибда турмуш ўртоғи номига расмийлаштириб берган. Бироқ бу ҳам оиладаги зиддиятларни бартараф эта олмаган.

Судланувчининг кўрсатмасига кўра, кейинчалик турмуш ўртоғи уй ўз номида эканини ва уни сотиши мумкинлигини айтган. Эркак бир неча бор аёлини уйга қайтишга кўндиришга уринганини, аммо бу ҳаракатлари натижа бермаганини билдирган.

Тергов маълумотларига кўра, воқеа куни у бозордан кийим-кечак ҳамда рўзғор учун хўжалик пичоғи харид қилган. Кейин онаси қўнғироқ қилиб, турмуш ўртоғи уйни харидорларга кўрсатиш учун келганини айтгач, у аёл билан гаплашиш мақсадида мактабга йўл олган.

Фожиа 27 январь куни соат 15:30 атрофида Асака туманидаги мактаб бинода содир бўлган. Мактаб коридорида бошланган суҳбат тез орада жанжалга айланган. Натижада эркак ўзи билан олиб келган хўжалик пичоғи билан аёлга бир неча марта тан жароҳати етказган. Оғир жароҳатлар оқибатида жабрланувчи воқеа жойида вафот этган.

Судда берган кўрсатмасида эркак:

«У гапларимни эшитиш ўрнига яна ҳақорат қилди. Кейин жаҳл устида унга қандай қилиб пичоқ урганимни билмайман. Шундан кейин ҳеч нарсани эслай олмайман. Кўзимни очганимда шифохонада эдим», — деган.

Ҳодисадан кейин судланувчи уйига қайтиб, ўз жонига қасд қилишга уринган. Уни акаси кўриб қолиб, зудлик билан шифохонага олиб борган. Шифокорлар томонидан кўрсатилган тезкор тиббий ёрдам туфайли унинг ҳаёти сақлаб қолинган.

Суд қарорига мувофиқ, О.У. Жиноят кодексининг 97-моддаси иккинчи қисми «j», «i» ва «l» бандлари билан айбдор деб топилиб, 19 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБугун, 16:17Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиЎзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиБугун, 15:11Навоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиНавоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиБугун, 15:01Салар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиСалар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиБугун, 14:40«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилдиБугун, 14:23Андижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиАндижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди