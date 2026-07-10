APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилди

·29·Жамият
APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилди

Киберфирибгарлар фуқароларни алдашнинг яна бир хавфли усулидан фойдалангани маълум бўлди. Навоий вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан зарарли APK иловалари орқали банк карталарига ноқонуний кириб, катта миқдордаги маблағларни ўзлаштириб келган жиноий гуруҳ фош этилди.

Вилоят ИИБ маълумотига кўра, терговга бир фуқаронинг банк ҳисобварағидан катта миқдордаги маблағ изсиз ечиб олингани ҳақидаги мурожаати асос бўлган. Аниқланишича, жабрланувчига номаълум шахс томонидан зарарли APK файл юборилган. Уни ўрнатгач, фирибгарлар шахсий маълумотларни қўлга киритган ва фуқаронинг E-auksion тизимидаги маълумотларидан фойдаланиб, банк картасидаги 230 миллион сўм маблағни ўзлаштирган.

«Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли профилактик тадбирлари доирасида ўтказилган тезкор операция давомида мазкур жиноятга алоқадорликда гумон қилинган уч нафар шахс қўлга олинди.

Oq fonda yuzlari xiralashtirilgan uch kishining surati.

Тергов жараёнида ушбу гуруҳ фақат битта ҳолат билан чекланмагани маълум бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, улар республика бўйлаб 21 нафар фуқаронинг жами 336 миллион сўм маблағини киберфирибгарлик йўли билан талон-торож қилган.

Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 169-моддаси 4-қисми (ўғрилик) билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Сўнгги ойларда мамлакатда Telegram орқали зарарли APK файллар тарқатиш билан боғлиқ кибержиноятлар кўпайгани кузатилмоқда. Шу муносабат билан мутахассислар фуқароларга номаълум манбалардан келган APK файлларини юклаб олмаслик, шахсий маълумотларини ҳеч кимга тақдим этмаслик ва фақат ишончли манбалардан дастур ўрнатишни тавсия этмоқда.

НавоийE-auksionTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Бугун, 10:11Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиДеновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиБугун, 09:47Ноодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиНоодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 09:25Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 09:15Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиТошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиБугун, 01:26Берунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиБерунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди