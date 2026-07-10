Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?

·0·Жамият
Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?

Адлия вазирлиги собиқ давлат хизматчиларини ишга қабул қилиш бўйича янги тартибни давлат рўйхатидан ўтказди.

Ҳужжат «Манфаатлар тўқнашуви тўғрисида»ги қонун ижросини таъминлашга қаратилган бўлиб, эндиликда айрим ҳолларда собиқ давлат хизматчисини ишга олиш учун аввал махсус хулоса талаб этилади.

Ҳужжат 8 июл куни рўйхатдан ўтказилди

Адлия вазирлиги собиқ давлат хизматчиларини ишга қабул қилишда коррупцияга қарши ички назорат бўлинмасидан хулоса олиш тартибини белгиловчи идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди.

Ҳужжат 2026 йил 8 июл куни 3894-сон билан рўйхатга олинган.

Икки йиллик муҳим чеклов бор

Қонунга мувофиқ, давлат органи ёки ташкилотида ишлаган шахс ишдан бўшаганидан кейин икки йил давомида ўзи назорат қилган ташкилотга ишга кирмоқчи бўлса, аввалги иш жойининг коррупцияга қарши ички назорат бўлинмасидан мажбурий хулоса олиниши шарт.

Бу тартиб манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва собиқ ваколатлардан кейинги ишга жойлашиш жараёнини шаффофлаштиришга қаратилган.

Кадрлар хизмати бир иш кунида мурожаат қилади

Янги тартибга кўра, назорат остида бўлган ташкилот собиқ давлат хизматчисини ишга қабул қилишни режалаштирса, унинг кадрлар хизмати тезкор ҳаракат қилиши керак.

Кадрлар хизмати бир иш куни ичида коррупцияга қарши ички назорат бўлинмасига мурожаат қилиши лозим.

Уч хил хулоса берилади

Ички назорат бўлинмаси номзод бўйича уч турдаги хулосадан бирини тақдим этади:

  • ижобий хулоса — номзодни ишга қабул қилиш мумкин;

  • чекловли ижобий хулоса — белгиланган чекловлар асосида ишга қабул қилиш мумкин;

  • салбий хулоса — ишга қабул қилиш рад этилади.

Ҳужжатга кўра, ички назорат бўлинмасининг хулосаси олинмаган ёки салбий хулоса берилган тақдирда номзодни ишга қабул қилишга йўл қўйилмайди.

Чекловли хулоса берилса нима бўлади?

Агар собиқ давлат хизматчиси бўйича чекловли ижобий хулоса берилса, у ишга қабул қилиниши мумкин, аммо муайян чекловлар қўлланади.

Бундай ходим уч ой давомида аввал ўзи назорат қилган ташкилотга оид қарорларни қабул қилиш жараёнида иштирок этмайди.

Шунингдек, манфаатлар тўқнашувига сабаб бўлиши мумкин бўлган вазифалари қайта тақсимланади. Унинг фаолияти коррупцияга қарши ички назорат бўлинмаси томонидан мониторинг қилиб борилади.

Норози бўлганлар шикоят қилиши мумкин

Собиқ давлат хизматчиси ички назорат бўлинмасининг хулосасидан норози бўлса, юқори турувчи ташкилотга ёки Коррупцияга қарши курашиш агентлигига шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

Янги тартиб давлат хизматидан кейинги ишга жойлашиш жараёнида манфаатлар тўқнашувини барвақт аниқлаш ва ишга қабул қилиш қарорларини янада масъулиятли қилишга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиAPK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиБугун, 09:53Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиДеновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиБугун, 09:47Ноодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиНоодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 09:25Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 09:15Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиТошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиБугун, 01:26Берунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиБерунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди