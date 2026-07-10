Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?
Адлия вазирлиги собиқ давлат хизматчиларини ишга қабул қилиш бўйича янги тартибни давлат рўйхатидан ўтказди.
Ҳужжат «Манфаатлар тўқнашуви тўғрисида»ги қонун ижросини таъминлашга қаратилган бўлиб, эндиликда айрим ҳолларда собиқ давлат хизматчисини ишга олиш учун аввал махсус хулоса талаб этилади.
Ҳужжат 8 июл куни рўйхатдан ўтказилди
Адлия вазирлиги собиқ давлат хизматчиларини ишга қабул қилишда коррупцияга қарши ички назорат бўлинмасидан хулоса олиш тартибини белгиловчи идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди.
Ҳужжат 2026 йил 8 июл куни 3894-сон билан рўйхатга олинган.
Икки йиллик муҳим чеклов бор
Қонунга мувофиқ, давлат органи ёки ташкилотида ишлаган шахс ишдан бўшаганидан кейин икки йил давомида ўзи назорат қилган ташкилотга ишга кирмоқчи бўлса, аввалги иш жойининг коррупцияга қарши ички назорат бўлинмасидан мажбурий хулоса олиниши шарт.
Бу тартиб манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва собиқ ваколатлардан кейинги ишга жойлашиш жараёнини шаффофлаштиришга қаратилган.
Кадрлар хизмати бир иш кунида мурожаат қилади
Янги тартибга кўра, назорат остида бўлган ташкилот собиқ давлат хизматчисини ишга қабул қилишни режалаштирса, унинг кадрлар хизмати тезкор ҳаракат қилиши керак.
Кадрлар хизмати бир иш куни ичида коррупцияга қарши ички назорат бўлинмасига мурожаат қилиши лозим.
Уч хил хулоса берилади
Ички назорат бўлинмаси номзод бўйича уч турдаги хулосадан бирини тақдим этади:
ижобий хулоса — номзодни ишга қабул қилиш мумкин;
чекловли ижобий хулоса — белгиланган чекловлар асосида ишга қабул қилиш мумкин;
салбий хулоса — ишга қабул қилиш рад этилади.
Ҳужжатга кўра, ички назорат бўлинмасининг хулосаси олинмаган ёки салбий хулоса берилган тақдирда номзодни ишга қабул қилишга йўл қўйилмайди.
Чекловли хулоса берилса нима бўлади?
Агар собиқ давлат хизматчиси бўйича чекловли ижобий хулоса берилса, у ишга қабул қилиниши мумкин, аммо муайян чекловлар қўлланади.
Бундай ходим уч ой давомида аввал ўзи назорат қилган ташкилотга оид қарорларни қабул қилиш жараёнида иштирок этмайди.
Шунингдек, манфаатлар тўқнашувига сабаб бўлиши мумкин бўлган вазифалари қайта тақсимланади. Унинг фаолияти коррупцияга қарши ички назорат бўлинмаси томонидан мониторинг қилиб борилади.
Норози бўлганлар шикоят қилиши мумкин
Собиқ давлат хизматчиси ички назорат бўлинмасининг хулосасидан норози бўлса, юқори турувчи ташкилотга ёки Коррупцияга қарши курашиш агентлигига шикоят қилиш ҳуқуқига эга.
Янги тартиб давлат хизматидан кейинги ишга жойлашиш жараёнида манфаатлар тўқнашувини барвақт аниқлаш ва ишга қабул қилиш қарорларини янада масъулиятли қилишга қаратилган.
…