Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилинди
Тошкент вилоятида ўтказилаётган кенг кўламли профилактик рейдлар давомида юзлаб пичоқ, кастет ва бошқа хавфли буюмлар олиб қўйилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар бу чоралар эҳтимолий жанжал ва тан жароҳати етказиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилганини маълум қилди.
«Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирининг дастлабки 8 кунида 389 нафар шахс ўткир тиғли буюмларни ноқонуний олиб юргани аниқланган.
Жамоат жойларида «Тиғ» рейдлари ўтказилмоқда
Маълум қилинишича, Тошкент вилояти ИИББ ходимлари томонидан ҳудуддаги жамоат жойларида «Тиғ» номли профилактик текширувлар олиб борилмоқда.
Рейдлар давомида фуқароларнинг ёнида қонунга хилоф равишда олиб юрилган пичоқ, кастет, бита ва бошқа хавфли буюмлар аниқланган.
Қанча буюм мусодара қилинди?
Текширувлар натижасида:
307 та пичоқ;
66 та кастет;
8 та бита;
14 та тиғ ва бошқа ўткир буюмлар олиб қўйилган.
Умумий ҳисобда мусодара қилинган буюмлар сони 395 тани ташкил этмоқда.
Бир қатор жиноятларнинг олди олингани айтилди
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг таъкидлашича, совуқ қурол ва ўткир буюмларнинг ўз вақтида олиб қўйилиши жанжаллар пайтида тан жароҳати етказиш билан боғлиқ бир қатор эҳтимолий жиноятларнинг олдини олиш имконини берган.
Айниқса, одам гавжум жойларда бундай буюмларни олиб юриш атрофдагилар ҳаёти ва соғлиғи учун жиддий хавф туғдириши қайд этилди.
Қонунбузарларга қандай жазо бор?
Совуқ қуролни қонунга хилоф равишда олиб юрганлик учун БҲМнинг 1 бараваридан 5 бараваригача миқдорда жарима қўлланилиши мумкин.
Шунингдек, ҳолатнинг хусусиятига қараб қонунчиликда назарда тутилган бошқа таъсир чоралари ҳам қўлланади.
Тошкент вилояти ҳудудида профилактик рейдлар давом этмоқда.
…