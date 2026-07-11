Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилинди

·1·Жамият
Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилинди

Тошкент вилоятида ўтказилаётган кенг кўламли профилактик рейдлар давомида юзлаб пичоқ, кастет ва бошқа хавфли буюмлар олиб қўйилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар бу чоралар эҳтимолий жанжал ва тан жароҳати етказиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилганини маълум қилди.

«Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирининг дастлабки 8 кунида 389 нафар шахс ўткир тиғли буюмларни ноқонуний олиб юргани аниқланган.

Жамоат жойларида «Тиғ» рейдлари ўтказилмоқда

Маълум қилинишича, Тошкент вилояти ИИББ ходимлари томонидан ҳудуддаги жамоат жойларида «Тиғ» номли профилактик текширувлар олиб борилмоқда.

Рейдлар давомида фуқароларнинг ёнида қонунга хилоф равишда олиб юрилган пичоқ, кастет, бита ва бошқа хавфли буюмлар аниқланган.

Қанча буюм мусодара қилинди?

Текширувлар натижасида:

  • 307 та пичоқ;

  • 66 та кастет;

  • 8 та бита;

  • 14 та тиғ ва бошқа ўткир буюмлар олиб қўйилган.

Умумий ҳисобда мусодара қилинган буюмлар сони 395 тани ташкил этмоқда.

Бир қатор жиноятларнинг олди олингани айтилди

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг таъкидлашича, совуқ қурол ва ўткир буюмларнинг ўз вақтида олиб қўйилиши жанжаллар пайтида тан жароҳати етказиш билан боғлиқ бир қатор эҳтимолий жиноятларнинг олдини олиш имконини берган.

Айниқса, одам гавжум жойларда бундай буюмларни олиб юриш атрофдагилар ҳаёти ва соғлиғи учун жиддий хавф туғдириши қайд этилди.

Қонунбузарларга қандай жазо бор?

Совуқ қуролни қонунга хилоф равишда олиб юрганлик учун БҲМнинг 1 бараваридан 5 бараваригача миқдорда жарима қўлланилиши мумкин.

Шунингдек, ҳолатнинг хусусиятига қараб қонунчиликда назарда тутилган бошқа таъсир чоралари ҳам қўлланади.

Тошкент вилояти ҳудудида профилактик рейдлар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Бугун, 12:57Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаФарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаБугун, 12:37Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиТошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиБугун, 12:03ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиБугун, 12:03Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиНавоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиБугун, 10:22Машина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиМашина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди